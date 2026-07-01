Twój zamiokulkas gubi liście latem? Ten prosty błąd może go zniszczyć. Uratuj roślinę domowym sposobem

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
2026-07-01 10:11

Zamiokulkas słynie z wyjątkowej odporności, dzięki której bez problemu radzi sobie z upałami i nieregularnym podlewaniem. Jednak nawet ten wytrzymały kwiat wymaga odpowiedniego traktowania, szczególnie latem. Jeden popularny błąd może doprowadzić do masowego opadania liści. Sprawdź, jak dbać o zamiokulkasa w najgorętsze miesiące roku.

Kobieta w beżowym fartuchu w kratę pielęgnuje zamiokulkasa, przecierając jego liście żółtą ściereczką. Roślina w białej doniczce stoi na kuchennym blacie, obok widać konewkę. Na naszym portalu przeczytasz, jak dbać o zamiokulkasa, aby nie gubił liści.
Autor: Getty Images Zamiokulkas marnieje? W lutym podlej go tym domowym nawozem, a odżyje

Dlaczego zamiokulkas gubi liście w upały? To nie wina braku wody

Zamiokulkas uchodzi za roślinę niemal niezniszczalną, idealną dla osób stawiających pierwsze kroki w uprawie kwiatów doniczkowych. Jego ojczyzną jest Afryka, a dokładniej tereny Kenii i Tanzanii, co tłumaczy doskonałe przystosowanie do trudnych warunków. Dzięki temu bez szwanku zniesie przedłużającą się suszę, a ty możesz spokojnie wyjechać na urlop, nie martwiąc się o podlewanie.

Mimo swojej popularności i skromnych wymagań dotyczących nawadniania czy zasilania, zamiokulkas nie jest całkowicie obojętny na błędy pielęgnacyjne. Prawdziwym zagrożeniem dla tej odpornej na upały rośliny są przeciągi. Postawienie doniczki w miejscu narażonym na częste podmuchy wiatru błyskawicznie odbije się na kondycji kwiatu. Reakcją na wietrzenie będzie masowe opadanie liści, nawet podczas letnich upałów. Zgodnie z radami ekspertów, zamiokulkasa należy ustawić w ciepłym i osłoniętym miejscu z rozproszonym światłem, z dala od okien oraz drzwi balkonowych.

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Odżywka z żelatyny uratuje marniejącego zamiokulkasa

Kiedy zauważysz, że twój zamiokulkas traci formę i spowalnia wzrost, warto wspomóc go prostą, domową odżywką, stosowaną raz w miesiącu. Błyskawicznie uzupełni ona niedobory niezbędnych składników. Rozpuść jedną łyżkę żelatyny w ciepłej wodzie, poczekaj, aż płyn wystygnie, i podlej nim roślinę. Żelatyna zadziała stymulująco na rozwój, dostarczając cennego azotu. Ten pierwiastek jest kluczowy dla procesów wzrostu, wzmacnia strukturę liści i widocznie poprawia ogólną witalność kwiatu.

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