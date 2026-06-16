To jedno z najrzadszych imion żeńskich w Polsce oznacza "błyszczącą". Nosi je niespełna 300 kobiet

Justyna Klorek
Justyna Klorek
2026-06-16 9:39

Trendy w nadawaniu imion nieustannie się zmieniają. Choć rodzice jeszcze jakiś czas temu wybierali imiona o międzynarodowym brzmieniu, to dziś ponownie chętnie sięgają po imiona tradycyjne. Ta żeńska forma mimo panującej kilka lat temu mody na imiona obco brzmiące nigdy nie zyskała wielkiego uznania w oczach rodziców, gdyż nosi ją niespełna 300 kobiet.

To jedno z najrzadszych imion żeńskich w Polsce oznacza błyszczącą. Nosi je niespełna 300 kobiet
Autor: Holiak/ Freepik.com
  • W dobie powrotu do tradycyjnych imion, jedna zagraniczna propozycja, mimo pięknego znaczenia, wciąż pozostaje w Polsce niezwykle rzadka.
  • Tylko niespełna 300 kobiet w całym kraju nosi to intrygujące imię, kojarzone z inteligencją, niezależnością i wyjątkową osobowością.
  • Odkryj pochodzenie i głębokie znaczenie tego unikalnego imienia.

Według rejestru danych PESEL rodzice w Polsce najchętniej wybierają imiona klasyczne. Stąd na pierwszych miejscach w rankingu popularności od lat króluje imię Anna, Katarzyna i Maria. Jakiś czas temu młodzi rodzice chętniej sięgali po imiona o międzynarodowym brzmieniu, jednak choć formy takie jak Angelika czy Nikola zyskały sporą popularność, to imię Nora nie cieszy się takim uznaniem i dziś należy do grona najrzadziej występujących w naszym kraju.

Nora - pochodzenie i znaczenie imienia

Imię Nora najczęściej uznawane jest za skróconą formę imion Eleonora, Honora lub Leonora. Jego korzenie sięgają różnych tradycji językowych i kulturowych. W zależności od źródła może oznaczać "światło", "honor" lub być związane z arabskim słowem "nur", oznaczającym "blask" i "światłość". Nora kojarzy się z osobą pogodną, inteligentną i niezależną. Ze względu na swoje pozytywne znaczenie oraz subtelne brzmienie imię to cieszy się uznaniem rodziców poszukujących nowoczesnego, a jednocześnie klasycznego imienia dla córki.

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Charakterystyka osób o imieniu Nora

Osobom noszącym imię Nora często przypisuje się wrażliwość, kreatywność i dużą empatię. Uważa się, że są to osoby otwarte na nowe doświadczenia, ambitne oraz potrafiące budować dobre relacje z innymi. Nora bywa postrzegana jako osoba pełna wdzięku, samodzielna i pewna siebie.

Popularność imienia Nora w Polsce

Choć kilka lat temu rodzice chętnie decydowali się na imiona posiadające krótką formę, nowoczesne brzmienie oraz międzynarodowy charakter, to Nora nie zyskała wielkiej popularności. Według rejestru danych PESEL w Polsce żyje obecnie zaledwie 273 kobiety, które noszą to imię jako pierwsze, co plasuje je na 860. pozycji w rankingu najpopularniejszych w kraju. W ubiegłym roku otrzymało je zaledwie 5 dziewczynek, co zarazem jest rekordową liczbą nadań tego imienia w ostatnim dziesięcioleciu.

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