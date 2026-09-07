Bójka w Grajewie. Cztery osoby trafiły do tymczasowego aresztu

Redakcja Eska Regiony
Redakcja Eska Regiony
2026-09-07 11:00

Na jednym z osiedli w Grajewie doszło do bójki, po której ranny 20-latek został przewieziony do szpitala. W związku ze zdarzeniem, które miało miejsce we wrześniu 2026 roku, grajewscy policjanci zatrzymali łącznie sześciu mężczyzn. Decyzją sądu cztery osoby spędzą najbliższe trzy miesiące w areszcie, a dwie pozostałe zostały objęte policyjnym dozorem.

Srebrny radiowóz policyjny z niebieskim pasem i napisem Policja. O aresztowaniach w Grajewie przeczytasz na Eska.
Autor: Piotr Stańczak

Ranny 20-latek trafił do szpitala w Grajewie

Grajewscy policjanci zostali powiadomieni o zakrwawionym mężczyźnie, który przyszedł do jednego z mieszkań na lokalnym osiedlu. 20-letni mężczyzna nie był w stanie przekazać funkcjonariuszom informacji o tym, co się wydarzyło. Na miejsce przyjechała karetka pogotowia, która zabrała poszkodowanego do szpitala. W toku prowadzonych czynności mundurowi ustalili, że wcześniej na jednej z głównych ulic miasta doszło do bójki z udziałem grupy osób. Uczestnicy zdarzenia wzajemnie zadawali sobie ciosy, a po całym zajściu mężczyźni rozbiegli się w różnych kierunkach.

Zatrzymania uczestników bójki i decyzje sądu

Wyjaśnieniem sprawy zajęli się grajewscy kryminalni, którzy już następnego dnia zatrzymali cztery osoby podejrzane o udział w bójce. Kolejne dwie osoby zostały ustalone i zatrzymane przez funkcjonariuszy dwa dni po zdarzeniu. Wszyscy zatrzymani trafili do policyjnych cel, a po wykonaniu czynności procesowych materiał dowodowy przekazano do prokuratury. Sąd na wniosek prokuratora zastosował wobec czterech mężczyzn tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy. Dwóch pozostałych podejrzanych zostało objętych policyjnym dozorem. Za udział w bójce lub pobiciu, w którym człowiek zostaje narażony na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Źródło: Policja.pl

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