Bójka w Grajewie. Cztery osoby trafiły do tymczasowego aresztu

Ranny 20-latek trafił do szpitala w Grajewie

Grajewscy policjanci zostali powiadomieni o zakrwawionym mężczyźnie, który przyszedł do jednego z mieszkań na lokalnym osiedlu. 20-letni mężczyzna nie był w stanie przekazać funkcjonariuszom informacji o tym, co się wydarzyło. Na miejsce przyjechała karetka pogotowia, która zabrała poszkodowanego do szpitala. W toku prowadzonych czynności mundurowi ustalili, że wcześniej na jednej z głównych ulic miasta doszło do bójki z udziałem grupy osób. Uczestnicy zdarzenia wzajemnie zadawali sobie ciosy, a po całym zajściu mężczyźni rozbiegli się w różnych kierunkach.

Zatrzymania uczestników bójki i decyzje sądu

Wyjaśnieniem sprawy zajęli się grajewscy kryminalni, którzy już następnego dnia zatrzymali cztery osoby podejrzane o udział w bójce. Kolejne dwie osoby zostały ustalone i zatrzymane przez funkcjonariuszy dwa dni po zdarzeniu. Wszyscy zatrzymani trafili do policyjnych cel, a po wykonaniu czynności procesowych materiał dowodowy przekazano do prokuratury. Sąd na wniosek prokuratora zastosował wobec czterech mężczyzn tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy. Dwóch pozostałych podejrzanych zostało objętych policyjnym dozorem. Za udział w bójce lub pobiciu, w którym człowiek zostaje narażony na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Źródło: Policja.pl