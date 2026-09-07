Zatrzymanie w gminie Czernichów. Ojciec i synowie wzajemnie wydali się policji

Zgłoszenie o narkotykach w gminie Czernichów

Po południu 1 września 2026 roku dyżurny z Komisariatu Policji w Krzeszowicach otrzymał zgłoszenie od 61-letniego mieszkańca gminy Czernichów. Mężczyzna przekazał funkcjonariuszom, że znalazł słoik z narkotykami, który ma należeć do jego dwóch synów. Policjanci niezwłocznie udali się pod wskazany adres, gdzie zastali zgłaszającego oraz dwóch mężczyzn w wieku 19 i 28 lat. Senior wskazał mundurowym dokładne miejsce, w którym znajdowały się środki odurzające, jednak jego synowie początkowo nie przyznawali się do ich posiadania.

Nielegalna broń i amunicja ukryta w podłodze

W trakcie interwencji bracia przekonywali policjantów, że słoik z zawartością został im celowo podrzucony przez ojca. Chwilę później poinformowali funkcjonariuszy, że 61-latek przechowuje w budynku broń palną bez wymaganego pozwolenia. Wskazali konkretną skrytkę, która znajdowała się w podłodze na piętrze domu mieszkalnego. Po sprawdzeniu tego miejsca policjanci zabezpieczyli broń palną oraz 102 sztuki amunicji, na które mężczyzna nie posiadał stosownego zezwolenia.

Zarzuty dla ojca i 19-letniego syna

Zarówno 61-latek, jak i jego dwaj synowie zostali zatrzymani i przewiezieni do policyjnej izby zatrzymań. Następnego dnia 19-latek przyznał, że słoik zawierający 20 gramów marihuany należy do niego, za co usłyszał zarzut posiadania środków odurzających. Jego 28-letni brat został zwolniony po przesłuchaniu, natomiast 61-letni ojciec usłyszał w prokuraturze zarzut nielegalnego posiadania broni i amunicji. Prokurator zastosował wobec seniora środek zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego, a za popełnione przestępstwo grozi mu kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Źródło: Policja.pl