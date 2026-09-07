Atak w szpitalu w powiecie iławskim. Agresywny pacjent trafił do aresztu

Awantura na oddziale szpitalnym w powiecie iławskim

Do zdarzenia doszło 3 września 2026 roku około godziny 19:00, kiedy 33-latek zgłosił się do placówki medycznej z urazem ręki. Od samego początku pobytu w szpitalu mężczyzna był wyraźnie pobudzony oraz zachowywał się agresywnie. W pewnym momencie zaczął wyzywać lekarza, który udzielał mu pomocy, a także naruszył jego nietykalność cielesną poprzez popychanie. Agresywne zachowanie pacjenta było wymierzone również w obecną na miejscu pielęgniarkę.

Interwencja policji wobec agresywnego pacjenta

Personel medyczny, obawiając się o bezpieczeństwo własne oraz innych osób przebywających w szpitalu, wezwał na pomoc funkcjonariuszy. Przybyli na miejsce policjanci podjęli interwencję, jednak 33-latek nie zamierzał się uspokoić i wciąż przejawiał agresję. Mężczyzna znieważał mundurowych, a także szarpał ich i popychał w trakcie wykonywanych czynności. Ze względu na eskalację agresji funkcjonariusze zdecydowali o zatrzymaniu mieszkańca powiatu iławskiego.

Zarzuty w warunkach recydywy i trzymiesięczny areszt

Następnego dnia zatrzymany usłyszał zarzuty dotyczące znieważenia, naruszenia nietykalności cielesnej oraz spowodowania lekkiego uszczerbku na zdrowiu trwającego nie dłużej niż 7 dni. W toku śledztwa policjanci ustalili, że 33-latek w przeszłości dopuszczał się już podobnych przestępstw i odbywał w związku z nimi karę więzienia. Z tego powodu odpowie on przed sądem w warunkach recydywy. Na wniosek prokuratora sąd wydał decyzję o osadzeniu mężczyzny w areszcie na okres 3 miesięcy.

Źródło: Policja.pl