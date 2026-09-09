To jeden z najpiękniejszych krzewów ogrodowych. Szczególnie spektakularnie prezentuje się jesienią

Kiedy większość roślin zasypia, ona dopiero budzi się do życia, hipnotyzując niezwykłymi, fioletowymi owocami.

Odkryj pięknotkę "Profusion", krzew, który jesienią zmienia się w feerię barw, oblepiając się tysiącami fioletowych "koralików".

Dowiedz się, jak łatwo pielęgnować tę spektakularną roślinę i dlaczego musisz ją mieć, aby Twój ogród zachwycał jesiennymi kolorami.

Niepozorna przez większą część sezonu

Pięknotka „Profusion”, bo o tej roślinie mowa, to krzew, który przez większą część roku wygląda niepozornie. Wiosną i latem zachwyca przede wszystkim zielonymi, lekko ząbkowanymi liśćmi oraz drobnymi kwiatami. Wszystko jednak zmienia się pod koniec sezonu. Jesienią na pędach pojawiają się liczne, intensywnie fioletowe owoce. Są niewielkie, ale występują w tak dużej liczbie, że z daleka przypominają dekoracyjne koraliki. W połączeniu z jesiennymi barwami liści tworzą naprawdę widowiskowy efekt i trudno przejść obok obojętnie.

Jak pielęgnować pięknotkę?

Dodatkowym atutem pięknotki jest również fakt, iż nie wymaga ona specjalnej pielęgnacji i jest dość łatwa w uprawie. Najlepiej rośnie na stanowisku słonecznym lub lekko zacienionym, w żyznej i przepuszczalnej glebie. Warto zapewnić jej miejsce osłonięte od silnych podmuchów wiatru. Młode rośliny wymagają regularnego podlewania, szczególnie podczas dłuższych okresów bez deszczu. Kiedy krzew dobrze się ukorzeni, jego pielęgnacja staje się znacznie prostsza. Od czasu do czasu można także zastosować nawóz przeznaczony do krzewów ozdobnych. Warto pamiętać, że "Profusion" może osiągnąć całkiem pokaźne rozmiary. Dlatego podczas sadzenia dobrze zostawić jej trochę przestrzeni. Dzięki temu będzie mogła swobodnie się rozrastać i stworzyć efektowną, gęstą kępę.

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Pięknotka "Profusion" - roślina idealna na jesienną rabatę

To właśnie jesienią pięknotka prezentuje się najbardziej okazale. Kiedy ogród zaczyna tracić letni koloryt, pięknotka przejmuje pałeczkę. Fioletowe owoce świetnie wyglądają zarówno pojedynczo, jak i w zestawieniu z innymi krzewami oraz bylinami. Można posadzić ją w pobliżu tarasu, przy ścieżce albo w reprezentacyjnej części ogrodu. Sprawdzi się również jako element kompozycji z roślinami o żółtych, pomarańczowych czy czerwonych liściach. Kontrast jest wtedy naprawdę mocny.

Jeśli szukasz krzewu, który jesienią efektywnie ozdobi twój ogród, to pięknotka "Profusion" jest rośliną, którą warto mieć na swojej rabacie. Znakomicie prezentuje się samodzielnie lub w towarzystwie innych kolorowych krzewów.

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