Tomasz Kaczmarek nowym trenerem Rakowa. Kiedy zaliczy debiut?

Kiedy zaplanowano debiut nowego szkoleniowca

Pierwszy trening pod wodzą nowego szkoleniowca zaplanowano już na najbliższą środę. Dzień później odbędzie się oficjalna konferencja prasowa z udziałem władz klubu oraz mediów. Z kolei w piątek częstochowianie zagrają na własnym stadionie ważne spotkanie z Motorem Lublin. Będzie to pierwsza okazja do wstępnej oceny pracy nowego sztabu szkoleniowego.

Tomasz Kaczmarek, który 20 września skończy 42 lata, ma za sobą bogate i różnorodne doświadczenie. Swoją profesjonalną karierę szkoleniową rozpoczynał przed laty w niemieckim klubie Bonner SC. Następnie pełnił funkcję asystenta trenera reprezentacji Egiptu u boku Boba Bradleya, a także pracował w szwedzkim Stabaek IF. Od 2015 roku ponownie działał w Niemczech, prowadząc samodzielnie takie zespoły jak Viktoria Koeln, Stuttgarter Kickers czy Fortuna Koeln.

Ile Raków zapłacił za nowego trenera

Na polskim rynku nowy szkoleniowiec również posiada wyrobioną markę oraz doświadczenie z najwyższej klasy rozgrywkowej. W latach 2020-2021 asystował Koscie Runjaiciowi w Pogoni Szczecin, a później samodzielnie prowadził Lechię Gdańsk. W latach 2023-2026 zbierał cenne doświadczenie w Holandii, pracując w FC Den Bosch oraz NAC Breda. Przed startem obecnego sezonu przejął Radomiaka Radom, z którego włodarze z Częstochowy musieli go wykupić za kwotę 250 tysięcy euro odstępnego.

Raków Częstochowa rozpoczął obecne zmagania pod wodzą Dawida Kroczka, który ostatecznie nie przetrwał na stanowisku zbyt długo. Szkoleniowiec został zdymisjonowany 31 sierpnia po bolesnym odpadnięciu z Ligi Konferencji UEFA, gdzie drużyna uległa Hajdukowi Split 2:3 po dogrywce. Czarę goryczy przelała czwarta porażka na krajowym podwórku, kiedy to zespół przegrał aż 2:5 z Jagiellonią Białystok. W dwóch ostatnich ligowych meczach z Górnikiem Zabrze oraz Lechem Poznań osłabioną drużynę tymczasowo prowadził Dawid Szulczek.