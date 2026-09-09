Rafał Grzyb nowym trenerem Radomiaka. Zastąpił szkoleniowca wykupionego przez rywali

Źródło PAP
Źródło PAP
Redakcja ESKA.pl
2026-09-09 0:15

Rafał Grzyb został nowym szkoleniowcem Radomiaka. Były piłkarz m.in. Jagiellonii Białystok przejął obowiązki po Tomaszu Kaczmarku. Wcześniejszy trener przeniósł się do Rakowa Częstochowa po aktywacji klauzuli wykupu przez ten klub.

Trener trzymający taktyczną podkładkę z gwizdkiem instruuje piłkarzy. O nowym trenerze Radomiaka przeczytasz w Eska.
Autor: Redaktor internetowy/ Wygenerowane przez AI Trener piłkarski trzymający plan taktyczny i wskazujący drogę zawodnikom podczas treningu na boisku.

Zmiana szkoleniowca w Radomiu

Radomiak poinformował o zmianie na stanowisku pierwszego trenera zespołu występującego w Ekstraklasie. Rafał Grzyb zastąpił na tym stanowisku Tomasza Kaczmarka. Kaczmarek pracował z drużyną z Radomia od 22 czerwca 2026 roku. Decyzja o zmianie była podyktowana działaniami innego klubu najwyższej klasy rozgrywkowej w Polsce.

Raków Częstochowa zdecydował się aktywować klauzulę wykupu zapisaną w kontrakcie dotychczasowego szkoleniowca. Tomasz Kaczmarek przyjął ofertę klubu spod Jasnej Góry i przeniósł się do Częstochowy. W tej sytuacji władze Radomiaka postanowiły powierzyć prowadzenie pierwszego zespołu dotychczasowemu asystentowi.

"Klub z Częstochowy aktywował klauzulę wykupu i trener Kaczmarek, który pracował z „Zielonymi” od 22 czerwca tego roku, zdecydował się przyjąć tę ofertę" - oświadczył w komunikacie Radomiak.

Kariera nowego trenera Radomiaka

Rafał Grzyb, który objął funkcję trenera Radomiaka, to 43-letni były zawodnik znany z boisk Ekstraklasy. W przeszłości reprezentował barwy między innymi Polonii Bytom oraz Jagiellonii Białystok. W klubie z Podlasia występował w latach 2010-2018, odnosząc tam największe sukcesy w karierze zawodniczej. Z zespołem Jagiellonii zdobył Puchar Polski, Superpuchar Polski oraz dwa tytuły wicemistrza kraju.

Po zakończeniu kariery piłkarskiej Grzyb rozpoczął działalność szkoleniową. Pracował w sztabie szkoleniowym Jagiellonii Białystok, gdzie pełnił również funkcję trenera tymczasowego. Na początku obecnego sezonu dołączył do sztabu Radomiaka jako asystent Tomasza Kaczmarka, co teraz zaowocowało objęciem posady pierwszego trenera drużyny.

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