Rafał Grzyb nowym trenerem Radomiaka. Zastąpił szkoleniowca wykupionego przez rywali

Zmiana szkoleniowca w Radomiu

Radomiak poinformował o zmianie na stanowisku pierwszego trenera zespołu występującego w Ekstraklasie. Rafał Grzyb zastąpił na tym stanowisku Tomasza Kaczmarka. Kaczmarek pracował z drużyną z Radomia od 22 czerwca 2026 roku. Decyzja o zmianie była podyktowana działaniami innego klubu najwyższej klasy rozgrywkowej w Polsce.

Raków Częstochowa zdecydował się aktywować klauzulę wykupu zapisaną w kontrakcie dotychczasowego szkoleniowca. Tomasz Kaczmarek przyjął ofertę klubu spod Jasnej Góry i przeniósł się do Częstochowy. W tej sytuacji władze Radomiaka postanowiły powierzyć prowadzenie pierwszego zespołu dotychczasowemu asystentowi.

"Klub z Częstochowy aktywował klauzulę wykupu i trener Kaczmarek, który pracował z „Zielonymi” od 22 czerwca tego roku, zdecydował się przyjąć tę ofertę" - oświadczył w komunikacie Radomiak.

Kariera nowego trenera Radomiaka

Rafał Grzyb, który objął funkcję trenera Radomiaka, to 43-letni były zawodnik znany z boisk Ekstraklasy. W przeszłości reprezentował barwy między innymi Polonii Bytom oraz Jagiellonii Białystok. W klubie z Podlasia występował w latach 2010-2018, odnosząc tam największe sukcesy w karierze zawodniczej. Z zespołem Jagiellonii zdobył Puchar Polski, Superpuchar Polski oraz dwa tytuły wicemistrza kraju.

Po zakończeniu kariery piłkarskiej Grzyb rozpoczął działalność szkoleniową. Pracował w sztabie szkoleniowym Jagiellonii Białystok, gdzie pełnił również funkcję trenera tymczasowego. Na początku obecnego sezonu dołączył do sztabu Radomiaka jako asystent Tomasza Kaczmarka, co teraz zaowocowało objęciem posady pierwszego trenera drużyny.