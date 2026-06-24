To imię oznacza "pocieszenie". W Polsce zaczyna zyskiwać na popularności

Polscy rodzice coraz częściej wybierają imiona obcojęzyczne; jedno z nich, o pięknym znaczeniu, dynamicznie zyskuje na popularności.

To starożytne imię męskie, o hebrajskich korzeniach i symbolice spokoju, podbija serca na całym świecie, a jego popularność rośnie także w Polsce.

Sprawdź, jakie to imię i co czyni je tak wyjątkowym.

Według rejestru danych PESEL w pierwszej trójce najpopularniejszych imion męskich w kraju królują imiona tradycyjne. Na pierwszym miejscu od lat znajduje się Piotr, tuż za nim plasuje się Krzysztof, a pierwszą dziesiątkę zamyka Jan. Choć dwa pierwsze dziś już nie cieszą się tak ogromną popularnością, jak jeszcze kilka dekad temu, to imię Jan nadal chętnie jest wybierane przez świeżo upieczonych rodziców. Kilka lat temu w Polsce coraz częściej zaczęto nadawać także imiona obcobrzmiące, a forma Noah, która oznacza "pocieszenie" z każdym rokiem cieszy się coraz większą popularnością.

Noah - pochodzenie i znaczenie imienia

Choć dla wielu imię Noah brzmi bardzo nowocześnie, to jest to jedno z najstarszych imion znanych w kulturze zachodniej. Wywodzi się z języka hebrajskiego od imienia Noach (נֹחַ), które oznacza "odpoczynek", "spokój", "pocieszenie" lub "ukojenie". Imię to jest związane z biblijną postacią Noego - człowieka, który według Biblii zbudował arkę i ocalił swoją rodzinę oraz zwierzęta przed potopem. Noah jest angielską formą imienia Noe. W ostatnich dekadach zyskało ogromną popularność w wielu krajach świata, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Holandii i krajach skandynawskich.

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Popularność imienia Noah w Polsce

W Polsce imię Noah pojawiło się stosunkowo niedawno, a rodzice chętnie wybierają je ze względu na jego krótką formę, łatwą wymowę oraz międzynarodowy charakter. Choć nadal jest to imię dość rzadkie, gdyż według rejestru danych PESEL w kraju żyje jedynie 1388 mężczyzn, którzy noszą to imię jako pierwsze, to jego popularność stopniowo rośnie, zwłaszcza wśród rodziców poszukujących nowoczesnych, zagranicznie brzmiących imion. W 2025 roku imię to otrzymało 66 chłopców i jest to także rekordowa liczba nadań w ostatnim dziesięcioleciu.

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