To imię oznacza "dziecko szczęścia. Rodzice ponownie odkryli jego piękno i coraz chętniej wybierają je dla swoich synów

Justyna Klorek
Justyna Klorek
2026-06-23 9:21

Współcześni rodzice podczas nadawania imion kierują się nie tylko uniwersalnością, ale także ich znaczeniem. Jednak ta męska forma, którą można tłumaczyć jako "dziecko szczęścia" nie jest zbyt popularna w naszym kraju. W ostatnich latach rodzice jednak przypomnieli sobie o jego pięknie i sile i chętnie nadają je nowo narodzonym chłopcom. Sprawdź, o jakie imię chodzi.

Urocze niemowlę o jasnych włosach i dużych, niebieskich oczach, siedzące w szarym body. Ta stockowa fotografia ilustruje temat imienia Beniamin, które oznacza dziecko szczęścia, o czym więcej możesz przeczytać na naszym portalu.
Autor: gpointstudio/ Freepik.com
  • Współcześni rodzice poszukują imion z głębokim znaczeniem, ale jedna męska forma, choć tłumaczona jako "dziecko szczęścia", przez lata pozostawała w cieniu.
  • To imię o biblijnych korzeniach i bogatej symbolice, przypisywane jest osobom inteligentnym, lojalnym i pełnym optymizmu.
  • Obecnie imię to zyskuje na popularności i rodzice chętniej wybierają je dla swoich synów.

Według rejestru danych PESEL w Polsce największą popularnością cieszą się imiona tradycyjne, zarówno jeśli chodzi o formy żeńskie, jak i męskie. Najpopularniejszym imieniem żeńskim jest Anna, natomiast męskim - Piotr. Imiona te są ponadczasowe i od wielu lat cieszą się uznaniem rodziców. Nieco inaczej sytuacja wygląda w przypadku imienia Beniamin, które choć znane jest od wieków, to w Polsce nie należy do najpopularniejszych.

Beniamin - pochodzenie i znaczenie imienia

Beniamin to męskie imię o bogatej historii i głębokim znaczeniu. Wywodzi się z języka hebrajskiego od słowa Binyamin, które tłumaczy się najczęściej jako "syn prawicy", "syn szczęścia" lub po prostu "dziecko szczęścia". W tradycji biblijnej Beniamin był najmłodszym synem patriarchy Jakuba i Racheli oraz protoplastą jednego z dwunastu pokoleń Izraela. Imię Beniamin od wieków jest obecne w kulturze chrześcijańskiej i żydowskiej. Ze względu na swoje biblijne korzenie kojarzy się z młodością, życzliwością, lojalnością oraz szczególnym miejscem w rodzinie. 

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Cechy charakteru przypisywane osobom noszącym imię Beniamin

Osobom noszącym imię Beniamin często przypisuje się cechy takie jak:

  • Inteligencja i analityczny umysł: Beniaminowie bywają postrzegani jako osoby bystre, z wrodzoną ciekawością świata.
  • Wrażliwość i intuicja: Potrafią być empatyczni i dobrze rozumieją emocje innych.
  • Lojalność i silne więzi rodzinne: Cenią sobie bliskie relacje i są oddanymi przyjaciółmi oraz członkami rodziny.
  • Kreatywność: Często posiadają artystyczne talenty lub skłonności do innowacyjnego myślenia.
  • Optymizm: Zgodnie ze znaczeniem imienia ("syn szczęścia"), często podchodzą do życia z pozytywnym nastawieniem.

Popularność imienia Beniamin w Polsce

W Polsce imię Beniamin funkcjonuje od wielu stuleci, choć przez długi czas należało do imion rzadziej nadawanych. W ostatnich latach zyskało jednak na popularności. Rodzice coraz częściej wybierają je dla swoich synów, doceniając jego tradycyjny charakter, eleganckie brzmienie oraz oryginalność. Według rejestru danych PESEL w Polsce żyje obecnie 5186 mężczyzn, którzy noszą to imię jako pierwsze, co plasuje je na 228. pozycji w rankingu najpopularniejszych imion w kraju. W 2025 roku nadano je 226 razy i jest to także rekord nadań tego imienia w ostatnim dziesięcioleciu.

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