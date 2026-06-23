To imię oznacza "dziecko szczęścia. Rodzice ponownie odkryli jego piękno i coraz chętniej wybierają je dla swoich synów

Współcześni rodzice poszukują imion z głębokim znaczeniem, ale jedna męska forma, choć tłumaczona jako "dziecko szczęścia", przez lata pozostawała w cieniu.

To imię o biblijnych korzeniach i bogatej symbolice, przypisywane jest osobom inteligentnym, lojalnym i pełnym optymizmu.

Obecnie imię to zyskuje na popularności i rodzice chętniej wybierają je dla swoich synów.

Według rejestru danych PESEL w Polsce największą popularnością cieszą się imiona tradycyjne, zarówno jeśli chodzi o formy żeńskie, jak i męskie. Najpopularniejszym imieniem żeńskim jest Anna, natomiast męskim - Piotr. Imiona te są ponadczasowe i od wielu lat cieszą się uznaniem rodziców. Nieco inaczej sytuacja wygląda w przypadku imienia Beniamin, które choć znane jest od wieków, to w Polsce nie należy do najpopularniejszych.

Beniamin - pochodzenie i znaczenie imienia

Beniamin to męskie imię o bogatej historii i głębokim znaczeniu. Wywodzi się z języka hebrajskiego od słowa Binyamin, które tłumaczy się najczęściej jako "syn prawicy", "syn szczęścia" lub po prostu "dziecko szczęścia". W tradycji biblijnej Beniamin był najmłodszym synem patriarchy Jakuba i Racheli oraz protoplastą jednego z dwunastu pokoleń Izraela. Imię Beniamin od wieków jest obecne w kulturze chrześcijańskiej i żydowskiej. Ze względu na swoje biblijne korzenie kojarzy się z młodością, życzliwością, lojalnością oraz szczególnym miejscem w rodzinie.

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Cechy charakteru przypisywane osobom noszącym imię Beniamin

Osobom noszącym imię Beniamin często przypisuje się cechy takie jak:

Inteligencja i analityczny umysł: Beniaminowie bywają postrzegani jako osoby bystre, z wrodzoną ciekawością świata.

Wrażliwość i intuicja: Potrafią być empatyczni i dobrze rozumieją emocje innych.

Lojalność i silne więzi rodzinne: Cenią sobie bliskie relacje i są oddanymi przyjaciółmi oraz członkami rodziny.

Kreatywność: Często posiadają artystyczne talenty lub skłonności do innowacyjnego myślenia.

Optymizm: Zgodnie ze znaczeniem imienia ("syn szczęścia"), często podchodzą do życia z pozytywnym nastawieniem.

Popularność imienia Beniamin w Polsce

W Polsce imię Beniamin funkcjonuje od wielu stuleci, choć przez długi czas należało do imion rzadziej nadawanych. W ostatnich latach zyskało jednak na popularności. Rodzice coraz częściej wybierają je dla swoich synów, doceniając jego tradycyjny charakter, eleganckie brzmienie oraz oryginalność. Według rejestru danych PESEL w Polsce żyje obecnie 5186 mężczyzn, którzy noszą to imię jako pierwsze, co plasuje je na 228. pozycji w rankingu najpopularniejszych imion w kraju. W 2025 roku nadano je 226 razy i jest to także rekord nadań tego imienia w ostatnim dziesięcioleciu.

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