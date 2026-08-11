Te męskie imiona będą najpopularniejsze w 2027 roku. AI wytypowało oryginalne formy

Wybór imienia dla dziecka to wyzwanie, a popularne obecnie imiona męskie mogą wkrótce ustąpić miejsca nowym faworytom.

Sztuczna Inteligencja przeanalizowała najnowsze trendy i wskazała pięć mniej oczywistych propozycji, które mają szansę królować na porodówkach w 2027 roku.

Odkryj te unikalne imiona, które łączą nowoczesność z klasyką, i sprawdź, czy wśród nich znajdziesz idealną inspirację dla swojego syna.

Wybór imienia dla dziecka to nie lada wyzwanie. Jedni stawiają na rodzinne tradycje, inni szukają czegoś krótkiego, nowoczesnego i nietuzinkowego. Jeszcze inni chcą, żeby imię dobrze brzmiało zarówno po polsku, jak i za granicą. Dane z 2026 roku pokazują, że na szczycie zestawienia w Polsce znalazł się Nikodem, a tuż za nim uplasowali się Antoni i Leon. W pierwszej dziesiątce znalazły się również m.in. Aleksander, Franciszek, Ignacy i Mikołaj. Czy według AI te imiona w przyszłym roku również będą tak popularne?

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Te imiona męskie będą najpopularniejsze w 2027 roku. AI wskazało faworytów

Sztuczna Inteligencja wskazała, iż rodzice nadal będą szukać złotego środka między oryginalnością a imieniem, z którym dziecko dobrze czuje się przez całe życie. Być może właśnie dlatego któraś z tych pięciu form za rok lub dwa przestanie być niszową propozycją, a zacznie pojawiać się w polskich przedszkolach znacznie częściej? Sprawdźcie, jakie imiona męskie będą najpopularniejsze w 2027 roku według AI.

1. Liam - krótko, nowocześnie i międzynarodowo

Liam już teraz pojawia się w polskich statystykach, choć daleko mu jeszcze do ścisłej czołówki. jak wiadomo, imię to nosi syn polskiego bramkarza Wojciecha Szczęsnego. W ubiegłym roku roku otrzymało je 317 chłopców. Nic dziwnego, iż jest coraz chętniej wybierane, gdyż jest krótkie, łatwe do zapamiętania i bez problemu funkcjonuje poza Polską. Dla rodziców szukających nowoczesnej, ale nieskomplikowanej propozycji może być strzałem w dziesiątkę.

2. Nataniel - klasyka w nieco innej odsłonie

Nataniel brzmi dostojnie, ale jednocześnie nie jest przesadnie formalny. W 2025 roku nadano je 198 chłopcom. To właśnie może działać na jego korzyść. Rodzice coraz częściej szukają imion, które są znane, ale nie pojawiają się na każdym placu zabaw.

3. Samuel - ponadczasowy kandydat

Samuel ma w sobie coś uniwersalnego. Pasuje zarówno do małego chłopca, jak i dorosłego mężczyzny. W dodatku funkcjonuje w wielu krajach, co może mieć znaczenie dla rodziców ceniących międzynarodowe brzmienie. W drugiej połowie 2025 roku wybrano je dla 169 chłopców.

4. Aron - krótkie i charakterystyczne imię biblijne

Aron to propozycja dla tych, którzy chcą uniknąć bardzo popularnych imion. W 2025 roku było wybierane zdecydowanie rzadziej, bo zaledwie 94 razy, ale właśnie niewielka liczba nadań może sprawić, że zainteresowanie nim zacznie rosnąć. Jedno jest pewne: trudno pomylić je z innym imieniem.

5. Makar - najbardziej nietypowa propozycja

Na koniec propozycja dla osób, które naprawdę lubią oryginalne rozwiązania. Imię Makar w 2025 roku zostało nadane 86 razy. To dziś niszowy wybór, ale właśnie takie imiona czasami zaczynają przyciągać uwagę. Mają świeże brzmienie i zdecydowanie wyróżniają się na tle popularnych klasyków.

Pamiętajcie jednak, iż AI nie jest wyrocznią i powyższa lista jest prognozą i zabawą trendami, a nie oficjalnym rankingiem imion na 2027 rok. Na popularność imion wpływają przecież wiele czynników. Jeśli jednak szukacie wyjątkowego imienia dla swojego syna, może wśród tych propozycji znajdziecie formę, która was zainspiruje.

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