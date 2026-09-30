Naukowcy zdecydowali. To imię brzmi najprzyjemniej dla ludzkiego ucha. W Polsce występuje rzadko

Badanie przeprowadzone przez My 1st Years we współpracy z prof. Bodo Winterem z University of Birmingham wskazało najprzyjemniej brzmiące imię.

Imię to oznacza "mądrość" i zajęło 1. miejsce w zestawieniach popularnych imion w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych.

W Polsce imię to jest rzadko nadawane. Inaczej sprawa wygląda w przypadku jego polskiego odpowiednika.

Na to, jak pewne imiona brzmią w naszych uszach, wpływ ma wiele czynników. Na pytanie, które imię brzmi dla ludzkiego ucha najbardziej przyjemnie, postanowili odpowiedzieć autorzy badania przygotowanego przez markę My 1st Years we współpracy z Bodo Winterem, profesorem nadzwyczajnym lingwistyki kognitywnej na University of Birmingham. W analizie przyglądano się fonetyce popularnych imion. Poszczególnym głoskom przypisywano wartości związane z emocjami, a następnie na tej podstawie obliczano wynik dla całego imienia. W zestawieniu obejmującym imiona popularne w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych najwyżej znalazła się Sophia. Nie jest to więc wyłącznie kwestia gustu czy osobistych skojarzeń. Badacze próbowali sprawdzić, czy określone dźwięki mogą wpływać na to, jak odbieramy dane słowo. Co ciekawe, Sophia zajęła pierwsze miejsce zarówno w brytyjskim, jak i amerykańskim zestawieniu.

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W Polsce to imię wciąż jest rzadko nadawane

Choć w wielu krajach Sophia jest dobrze znaną formą, nad Wisłą sytuacja wygląda nieco inaczej. Według danych bazy danych PESEL imię to nosi obecnie 2389 kobiet. W 2025 roku otrzymały je 73 dziewczynki. Dla porównania, znacznie częściej spotykana jest forma Sophie - nosi ją 3156 Polek. Jeszcze ciekawiej przedstawia się sytuacja z polskim odpowiednikiem. Sophia wywodzi się z greki i oznacza "mądrość", a jej tradycyjnym polskim odpowiednikiem jest Zofia. Imię to nad Wisłą jest bardzo popularne. W pierwszej połowie 2026 roku Zofia była najczęściej nadawanym imieniem żeńskim w Polsce - otrzymała je aż 2166 dziewczynek.

Czy imię Sophia jest rzeczywiście najprzyjemniej brzmiącym imieniem?

Wynik rankingu nie oznacza, że forma Sophia będzie podobać się każdej osobie. Na odbiór imienia wpływają przecież język, akcent, sposób wymowy, kultura, a także indywidualne doświadczenia. Samo zestawienie pokazuje jednak, iż brzmienie słów może mieć znaczenie dla naszych emocji i skojarzeń, nawet jeśli na co dzień zupełnie się nad tym nie zastanawiamy.

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