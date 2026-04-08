To imię charakteryzuje kobiety o artystycznej duszy. W Polsce jest niezwykle rzadkie

Imię Emanuela, oznaczające "Bóg z nami", ma hebrajskie korzenie i silne religijne konotacje.

Mowa o imieniu Emanuela, które wywodzi się z języka hebrajskiego, a dokładniej od imienia Emmanuel (Immanu'el), które oznacza "Bóg z nami" lub "Bóg jest z nami". Jest to imię o silnym zabarwieniu religijnym i symbolicznym, szczególnie w tradycji chrześcijańskiej, gdzie Emmanuel jest jednym z mesjańskich tytułów Jezusa Chrystusa. Imię to sugeruje, że osoba ta jest pod szczególną opieką, a jej życie jest prowadzone przez wyższe siły. Może także wskazywać na głęboką wiarę, duchowość i wewnętrzną siłę. Imię to, poprzez swoje znaczenie, może być źródłem nadziei i pocieszenia dla otoczenia.

Emanuela - pochodzenie imienia

Jak wspomniano, imię Emanuela ma korzenie hebrajskie. Do Europy trafiło za pośrednictwem łaciny (Emmanuel) i rozpowszechniło się w krajach chrześcijańskich. Żeńska forma, Emanuela, powstała poprzez dodanie typowej dla imion żeńskich końcówki "-a". Imię to jest szczególnie popularne w krajach romańskich, takich jak Włochy (gdzie często występuje jako Emanuela lub Manuela), Hiszpania i Portugalia. W tych kulturach imię to jest często nadawane dziewczynkom, a jego brzmienie doskonale komponuje się z lokalnymi językami.

Charakterystyka osób o imieniu Emanuela

Chociaż charakter człowieka kształtowany jest przez wiele czynników, psychologia imion i numerologia często przypisują osobom o imieniu Emanuela pewne cechy:

Duchowość i wrażliwość : Zgodnie ze znaczeniem imienia, Emanuele często są postrzegane jako osoby o głębokiej wrażliwości, intuicji, silnym życiu wewnętrznym oraz artystycznej duszy.

: Zgodnie ze znaczeniem imienia, Emanuele często są postrzegane jako osoby o głębokiej wrażliwości, intuicji, silnym życiu wewnętrznym oraz artystycznej duszy. Optymizm i nadzieja : Imię "Bóg z nami" może sprzyjać pozytywnemu nastawieniu do życia, umiejętności dostrzegania dobra i niesienia nadziei innym.

: Imię "Bóg z nami" może sprzyjać pozytywnemu nastawieniu do życia, umiejętności dostrzegania dobra i niesienia nadziei innym. Siła i determinacja : Mimo delikatnego brzmienia, imię to może symbolizować wewnętrzną siłę i zdolność do pokonywania trudności.

: Mimo delikatnego brzmienia, imię to może symbolizować wewnętrzną siłę i zdolność do pokonywania trudności. Empatia i troska : Emanuele często cechują się empatią, są dobrymi słuchaczami i potrafią otoczyć opieką bliskich.

: Emanuele często cechują się empatią, są dobrymi słuchaczami i potrafią otoczyć opieką bliskich. Elegancja i wdzięk: Imię to ma w sobie pewną klasę i elegancję, co może odzwierciedlać się w zachowaniu i stylu osoby je noszącej.

Popularność imienia Emanuela w w Polsce

W Polsce imię Emanuela należy do imion rzadkich i oryginalnych. Nie znajdziemy go w czołówce najczęściej nadawanych imion, co sprawia, że osoby je noszące często wyróżniają się z tłumu. Z danych statystycznych wynika, że w Polsce żyje obecnie 1070 kobiet, które noszą to imię jako pierwsze. W ostatnich latach imię to wybierane było przez rodziców niezwykle rzadko. Według rejestru danych PESEL w 2025 roku otrzymało je zaledwie 5 dziewczynek.

