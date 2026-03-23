To imię oznacza "szlachetną". W ostatnim czasie znów wraca do łask

Rodzice coraz częściej wybierają tradycyjne imiona, powracając do klasyki zamiast nowoczesnych trendów.

To imię żeńskie o szlacheckim rodowodzie z XIII wieku, ponownie zyskuje na popularności.

Imię Adela wraca do łask, a najwięcej nadań w ostatnim dziesięcioleciu odnotowano w 2022 roku.

To żeńskie imię pojawiło się w Polsce już w XIII wieku za sprawą wpływów francuskich i wcześniej kojarzone było z kobietami pochodzenia szlacheckiego. Nigdy jednak nie osiągnęło ta wielkiej popularności, jak inne żeńskie formy, np. Anna, Katarzyna czy Maria i dziś jest raczej uznawane za imię rzadkie. Jednak w ostatnich latach rodzice znów sobie o nim przypomnieli i chętnie wybierają je dla swoich córek. Mowa o imieniu Adela, które brzmi delikatnie i kobieco, a współczesnym rodzicom kojarzy się raczej ze znaną piosenkarką niż panną ze szlacheckiego dworu.

Adela - pochodzenie i znaczenie imienia

Adela to imię pochodzenia germańskiego, wywodzące się od słowa "adal", które oznacza "szlachetny", "znakomity". Pierwotnie było to skrócona forma imion takich jak Adelajda czy Adelina. W średniowieczu imię to było bardzo popularne wśród arystokracji, co dodatkowo podkreśla jego szlachetny charakter. Osoby noszące imię Adela często charakteryzują się:

Szlachetnością i godnością : Są to osoby o wysokich standardach moralnych, ceniące honor i sprawiedliwość.

: Są to osoby o wysokich standardach moralnych, ceniące honor i sprawiedliwość. Urokiem i wdziękiem : Adela to imię, które kojarzy się z subtelnym pięknem i kobiecością.

: Adela to imię, które kojarzy się z subtelnym pięknem i kobiecością. Inteligencją i bystrością : Adele są często inteligentne, ciekawe świata i chętne do nauki.

: Adele są często inteligentne, ciekawe świata i chętne do nauki. Niezależnością i siłą : Mimo delikatnego brzmienia, Adela może być osobą o silnym charakterze, potrafiącą stawiać na swoim.

: Mimo delikatnego brzmienia, Adela może być osobą o silnym charakterze, potrafiącą stawiać na swoim. Empatią i wrażliwością: Są to osoby, które potrafią współczuć i okazywać zrozumienie innym.

Popularność imienia Adela w Polsce

W Polsce imię Adela zyskało popularność już w średniowieczu i przez wieki było obecne w polskiej kulturze, choć jego popularność nigdy nie była tak wielka, jak innych form żeńskich. W XIX i na początku XX wieku było to imię dość powszechne, często wybierane dla dziewczynek z zamożnych rodzin, później rodzice sięgali po nie coraz rzadziej. Według rejestrów danych PESEL obecnie w Polsce żyje 9429 kobiet, które noszą imię Adela jako pierwsze, co plasuje je na 194. pozycji wśród najpopularniejszych imion w kraju. Z dostępnych rejestrów wynika, iż świeżo upieczeni rodzice coraz częściej doceniają jego klasyczny urok, elegancję i ponadczasowość. W ostatnich latach imię to systematycznie pnie się w rankingach popularności, choć nadal nie należy do ścisłej czołówki najczęściej nadawanych imion. Najwięcej nadań w ostatnim dziesięcioleciu wystąpiło w 2022 roku, wówczas imię to otrzymało 205 dziewczynek. Czyżby popularność brytyjskiej artystki Adele przyczyniła się do wzrostu zainteresowania tą "szlachetną" formą? Nie jest to wykluczone.

