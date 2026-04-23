To biblijne imię oznacza "księżniczkę". W 2025 roku otrzymało je ponad 800 dziewczynek

Biblijne imiona cieszą się niesłabnącą popularnością w Polsce, a jedno z nich, oznaczające "księżniczkę", powraca do łask.

Rodzice coraz chętniej wybierają to klasyczne imię dla swoich córek, doceniając jego uniwersalność i elegancję.

Poznaj historię i symbolikę imienia, które jest głęboko zakorzenione w tradycji biblijnej.

Wybór imienia dla dziecka to niezwykle ważna decyzja, którą muszą podjąć świeżo upieczeni rodzice. Imię pozostaje z nami zazwyczaj do końca życia (jeśli nie zdecydujemy się na jego zmianę). Dlatego tak wielu rodziców obecnie decyduje się na imiona klasyczne, które są ponadczasowe i uniwersalne. Jednym z imion, które ma bardzo długą i bogatą historię jest Sara. Jest ono cenione za swoją prostotę, międzynarodowy charakter i elegancję. Jest łatwe do wymówienia w wielu językach, co sprawia, że dobrze sprawdza się także w coraz bardziej globalnym świecie. Choć nie jest to jedno z najpopularniejszych imion w kraju, to w ostatnich latach rodzice zaczęli je wybierać coraz chętniej dla swoich córek.

Oryginalne imiona dzieci polskich gwiazd. "Zaszalał" nie tylko Michał Wiśniewski

Sara - pochodzenie i znaczenie imienia

To krótkie i melodyjne imię pochodzi z języka hebrajskiego - od słowa śarah, które oznacza "księżniczkę", "panią" lub "szlachetną kobietę". Imię to jest znane przede wszystkim z tradycji biblijnej - Sara była żoną Abrahama i matką Izaaka, co nadaje mu szczególne znaczenie w kulturze chrześcijańskiej. Znaczenie imienia Sara odwołuje się więc do godności, siły i wysokiej pozycji. Często przypisuje się osobom o tym imieniu cechy takie jak niezależność, pewność siebie, a także wrażliwość i inteligencja. W wielu kulturach imię to symbolizuje kobietę silną, ale jednocześnie pełną ciepła.

Popularność imienia Sara w Polsce

Jeśli chodzi o popularność, Sara jest jednym z tych imion, które w polskiej tradycji funkcjonuje od lat. Znano je już w XIII wieku, a większą popularność zaczęło zyskiwać pod koniec XX wieku, szczególnie w latach 90. i na początku XXI wieku. Od tego czasu regularnie pojawia się w rankingach najczęściej nadawanych imion dla dziewczynek, choć jego popularność lekko się waha w zależności od roku. Według rejestru danych PESEL obecnie w kraju żyje 34 339 kobiet, które noszą to imię jako pierwsze, co plasuje je na 119. pozycji w rankingu najpopularniejszych imion w Polsce. W 2025 roku imię to otrzymało 867 dziewczynek, a najwięcej nadań w ostatniej dekadzie odnotowano w 2018 roku. Wówczas wybrano je dla nowo narodzonych dziewczynek aż 1039 razy.

