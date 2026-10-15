Ten kolor wygląda elegancko nawet w prostych stylizacjach. Jesienią warto dać mu szansę

Niektóre kolory potrafią nadać stylizacji elegancki charakter bez konieczności sięgania po wyszukane fasony czy drogie dodatki.

Jesienią warto eksperymentować z odcieniami, które dobrze komponują się z typową dla tego sezonu paletą barw i pozwalają tworzyć ponadczasowe zestawy.

Nawet prosty sweter, klasyczne spodnie czy płaszcz mogą wyglądać zupełnie inaczej, jeśli wybierzemy odpowiedni kolor i zestawimy go z dobrze dobranymi elementami garderoby.

Przy kompletowaniu jesiennej szafy warto zwracać uwagę nie tylko na aktualne trendy, ale również na uniwersalność ubrań, dzięki której łatwiej wykorzystać je w wielu różnych stylizacjach.

Ten kolor dodaje stylizacjom elegancji

Bordo od lat powraca w jesienno-zimowych kolekcjach i nietrudno zrozumieć, dlaczego cieszy się tak dużą popularnością. Jest wyraziste, ale jednocześnie stonowane, dzięki czemu nie musi przytłaczać całej stylizacji. Dobrze prezentuje się na płaszczach, marynarkach, swetrach, spódnicach i dodatkach. Co istotne, nie trzeba od razu decydować się na ubranie w tym kolorze od stóp do głów. Czasem wystarczy torebka, szalik albo para rękawiczek, by ożywić nawet bardzo prosty zestaw.

W codziennych stylizacjach bordo można łączyć z beżem, kremową bielą, szarością i czernią. Takie zestawienia wyglądają klasycznie, a przy tym nie są nudne. Osoby lubiące odważniejsze połączenia mogą spróbować zestawić ten kolor z pudrowym różem, granatem lub oliwkową zielenią. Dużo zależy od konkretnego odcienia oraz materiału, z którego wykonano ubranie. Bordowy sweter z miękkiej dzianiny będzie miał nieco inny charakter niż skórzana torebka czy elegancka marynarka w tej samej barwie.

Jak nosić bordo jesienią?

Jednym z najprostszych rozwiązań jest połączenie bordowego swetra z klasycznymi jeansami i botkami. To zestaw, który sprawdzi się na co dzień, podczas zakupów, spotkania ze znajomymi czy wyjścia do pracy. Jeśli zależy nam na bardziej eleganckim efekcie, można wybrać spodnie z prostą nogawką, pasek i płaszcz w odcieniu beżu lub szarości. Bordo dobrze wygląda również w zestawieniu z dzianinowymi sukienkami i spódnicami, szczególnie gdy towarzyszą mu wysokie kozaki oraz minimalistyczna biżuteria.

Nie trzeba też wymieniać całej garderoby, by wykorzystać ten trend. Dobrym pomysłem jest rozpoczęcie od jednego elementu, który będzie pasował do ubrań już znajdujących się w szafie. Może to być apaszka, czapka, torebka albo buty. Dzięki temu łatwo sprawdzić, czy ten kolor odpowiada naszym upodobaniom, bez wydawania dużych pieniędzy na nowe zestawy. To szczególnie praktyczne rozwiązanie dla osób, które wolą budować garderobę stopniowo i stawiają na ubrania przydatne przez więcej niż jeden sezon.

Bordo pasuje nie tylko na specjalne okazje

Choć głębokie odcienie czerwieni często kojarzą się z eleganckimi wyjściami, bordo z powodzeniem można nosić również w bardzo codziennym wydaniu. Bawełniana bluza, prosty T-shirt czy dzianinowy kardigan w tym kolorze mogą stać się ciekawą alternatywą dla ubrań w szarości i czerni. Wiele zależy od kroju oraz pozostałych elementów zestawu. Sportowe buty i jeansy nadadzą stylizacji swobodny charakter, natomiast skórzane dodatki i klasyczny płaszcz sprawią, że będzie wyglądała bardziej szykownie.