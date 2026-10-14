Euroliga koszykarek. AZS UMCS Lublin przegrywa w Stambule

Euroliga koszykarek rozpoczyna zmagania

Mecz pierwszej kolejki grupy D Euroligi koszykarek przyniósł porażkę Lotto AZS UMCS Lublin z Elmak Konut Stambuł 61:85. Wyniki poszczególnych kwart to: 27:21, 20:18, 21:8, 17:14. W zespole gospodyń najwięcej punktów zdobyła reprezentantka Polski, Stephanie Mavunga (29), natomiast wśród lublinianek najlepiej punktowała Catherine Reese (16).

Spotkanie rozpoczęło się obiecująco, gdy Agata Stępień trafiła za trzy punkty. Na to rzutem trzypunktowym odpowiedziała Stephanie Mavunga. Chwilę później celnymi rzutami z dystansu popisały się Matea Tadić i Nehir Ulufer, doprowadzając do remisu 6:6. Następnie gospodynie objęły prowadzenie po akcji Pallas Kunaiyi, którego nie oddały już do końca meczu.

Kluczowa trzecia kwarta i gra Stephanie Mavungi

W drugiej kwarcie, mimo rosnącej przewagi tureckiej drużyny, koszykarki z Lublina starały się walczyć. Na przerwę schodziły z ośmioma punktami straty do rywalek. Jednak to trzecia kwarta zadecydowała o ostatecznym wyniku spotkania. Przez pierwsze pięć minut tej części meczu zawodniczki prowadzone przez trenera Marka Lebiedzińskiego zdobyły zaledwie dwa punkty.

Na parkiecie dominowała Stephanie Mavunga, która popisała się double-double, zdobywając 29 punktów i notując 11 zbiórek. Ważnym elementem dającym przewagę Elmak Konut były również zbiórki (29-11). Na pięć minut przed końcem meczu drużyna ze Stambułu prowadziła już 83:50. W następnej kolejce, zaplanowanej na 21 października 2026 roku, Lotto AZS UMCS Lublin zmierzy się z czeskim ZVVZ USK Praga, który wygrał swój pierwszy mecz z Tango Basket Bourges 76:55.