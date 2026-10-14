Śląsk Wrocław przegrywa z Napoli Basketball. Porażka u siebie w Pucharze Europy

Trudne zadanie przed Śląskiem Wrocław

Śląsk Wrocław przed własną publicznością zmierzył się z Napoli Basketball w meczu trzeciej kolejki grupy C Pucharu Europy. Wrocławianie w poprzedniej kolejce odnieśli cenne zwycięstwo na wyjeździe z Dolomiti Trydent 94:81. Zespół Napoli Basketball przed przyjazdem do Polski pokonał Cosea JL Bourg oraz Buducnost Podgoricę, udowadniając świetną formę.

Spotkanie rozpoczęło się korzystnie dla gospodarzy, którzy objęli prowadzenie 8:3. Późniejsza nieskuteczność pozwoliła rywalom zdobyć dziesięć punktów z rzędu. Kyrel Luck celnym rzutem zatrzymał napór Włochów, ale to oni wygrali pierwszą kwartę 22:18.

Zacięta walka w drugiej połowie meczu

Druga i trzecia kwarta przebiegały pod znakiem wymiany ciosów, a prowadzenie przechodziło z rąk do rąk. Po udanej trzeciej odsłonie Śląsk Wrocław wygrywał 63:61. W czwartej części spotkania obie drużyny zdobywały punkty za punkty, utrzymując spotkanie w napięciu do samego końca.

Kluczowe okazały się ostatnie trzy minuty meczu. Przy stanie 74:78 wrocławianie nie trafili dwóch rzutów z dystansu, co Napoli Basketball bezwzględnie wykorzystało. Choć gospodarze zbliżyli się na dwa punkty pod koniec meczu, nie zdołali odwrócić losów spotkania i ostatecznie przegrali 82:86. Następny mecz Śląsk rozegra na wyjeździe z Niners Chemnitz 21 października.