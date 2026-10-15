Real Madryt odrabia straty w Rzymie. Porażka City u siebie w LM

Real Madryt ratuje zwycięstwo w Rzymie

Środowy wieczór przyniósł starcie trenera Jose Mourinho z jego byłym klubem z lat 2021-2024. W meczu Romy z Realem Madryt pierwsza połowa zakończyła się remisem 1:1. Prowadzenie gospodarzom dał Marten De Roon w 20. minucie, ale szybko wyrównał Kylian Mbappe. Dla Francuza było to 72. trafienie w historii występów w Lidze Mistrzów.

Druga odsłona spotkania rozpoczęła się fatalnie dla zespołu ze stolicy Hiszpanii. Pomiędzy 51. a 57. minutą dwie bramki dla rzymian zdobył Donyell Malen. Holender potwierdził w ten sposób swoją wysoką formę prezentowaną od dłuższego czasu.

Jak padły bramki dla Realu w końcówce?

Końcówka meczu należała całkowicie do gości, którzy trzykrotnie zaskoczyli rywali po rzutach rożnych. Najpierw trafili rezerwowi: Carlos Espi w 82. minucie oraz Endrick w 85. minucie. Zwycięstwo zapewnił Antonio Ruediger w doliczonym czasie gry, co było symbolicznym momentem, gdyż Niemiec reprezentował barwy Romy w latach 2015-2017.

Mecz w Rzymie był także wyjątkowy dla Kyliana Mbappe. Francuski napastnik w wieku 27 lat został najmłodszym graczem z dorobkiem 100 występów w Lidze Mistrzów. Pobił tym samym rekord Lionela Messiego, który osiągnął tę barierę w wieku 28 lat, również przeciwko Romie, we wrześniu 2015 roku.

Bolesna porażka City z PSG

W szlagierze 2. kolejki Manchester City, mimo kompletu zwycięstw w Premier League, nie sprostał obrońcom tytułu z Paryża. Paris Saint-Germain zapewniło sobie przewagę już przed przerwą, prowadząc 3:0 po trafieniach Desire Doue, Ousmane'a Dembele i Vitinhi.

W drugiej połowie Erling Haaland zdołał odpowiedzieć dwoma golami (w 53. i w 75. minucie), powiększając swój dorobek w LM do 61 bramek, jednak trafienie Maghnesa Akliouche odebrało gospodarzom nadzieje na odwrócenie wyniku. Paryżanie wygrali 4:2, a w 90. minucie Ferran Torres nie wykorzystał rzutu karnego, co mogło podwyższyć triumf gości.