Jak uratować uschnięte wrzosy? Wystarczy jeden trik, a roślina odżyje

Wrzosy, popularne jesienne rośliny ozdobne, często brązowieją i usychają, głównie z powodu przesuszenia.

Wrzosy preferują kwaśne, przepuszczalne podłoże i słoneczne stanowiska, a doniczki powinny mieć otwory odpływowe, aby uniknąć zalegania wody.

Jeśli twoje wrzosy uschły, nie spisuj ich od razu na straty. Zanim je wyrzucisz zastosuj ten prosty trik, a kwiaty odżyją.

Wrzosy to jedne z najchętniej wybieranych roślin jesienią. Nie wymagają skomplikowanych zabiegów pielęgnacyjnych, co nie oznacza, że zupełnie nie mają swoich potrzeb. Można sadzić je w doniczkach, skrzynkach balkonowych, a także bezpośrednio w ogrodzie. W obu przypadkach ważne jest odpowiednie podłoże. Rośliny te najlepiej rosną w ziemi kwaśnej i przepuszczalnej. Lubią stanowiska słoneczne, a źle znoszą nadmiar wody zalegającej przy korzeniach. Warto o tym pamiętać, szczególnie gdy jesień jest deszczowa. Doniczka powinna mieć otwory odpływowe, dzięki którym nadmiar wilgoci nie będzie gromadził się na dnie. W ogrodzie wrzosy najlepiej prezentują się sadzone w większych grupach. Tworzą wtedy kolorowe kobierce, które ożywiają rabaty nawet wtedy, gdy większość roślin powoli przygotowuje się do zimowego spoczynku.

Jak pielęgnować wrzosy i wrzośce

Wrzosy usychają? Nie spisuj ich od razu na straty

Zdarza się, że niedługo po zakupie kwiaty tracą intensywną barwę, a ich pędy stają się suche i kruche. Przyczyną może być przesuszenie bryły korzeniowej. Wrzosy mają płytki system korzeniowy, dlatego nienajlepiej radzą sobie z długimi okresami bez wody. Jeśli podłoże jest bardzo suche, pomocna może okazać się kąpiel wodna. Wstaw doniczkę do naczynia z wodą na kilkanaście minut, aby ziemia mogła stopniowo nasiąknąć. Następnie wyjmij ją i poczekaj, aż nadmiar wody odpłynie. Nie zostawiaj rośliny na stałe w wodzie, bo przelanie może przynieść więcej szkody niż pożytku.

Jak pielęgnować wrzosy, by znów wyglądały pięknie?

Po nawodnieniu ustaw roślinę w jasnym miejscu i regularnie kontroluj wilgotność podłoża. Ziemia powinna być lekko wilgotna, ale nie mokra. Suche fragmenty można delikatnie usunąć, jednak nie należy od razu przycinać całej rośliny. Trzeba pamiętać, że nie każdy wrzos da się uratować. Jeśli korzenie zgniły, a wszystkie pędy są całkowicie suche, szanse na regenerację są niewielkie. Warto jednak najpierw sprawdzić stan rośliny, zamiast od razu się jej pozbywać. Czasem tak prosty zabieg wystarczy, by poprawić ich kondycję. Najważniejsze to działać szybko i nie dopuścić do przesuszenia.

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