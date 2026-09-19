Masz storczyka? Koniecznie spójrz na jego korzenie. Wiele powiedzą o jego pielęgnacji

W przypadku storczyków warto obserwować nie tylko kwiaty i liście, ale również korzenie, które mogą dostarczyć wielu informacji o kondycji rośliny.

Przezroczysta doniczka ma praktyczne zastosowanie – pozwala łatwiej zauważyć zmiany w wyglądzie korzeni i ocenić, czy roślina potrzebuje kolejnej porcji wody.

Wygląd korzeni może się naturalnie zmieniać w zależności od nawodnienia, jednak niepokojące mogą być wyraźne zmiany ich struktury, szczególnie gdy stają się miękkie lub zaczynają się rozpadać.

Przy pielęgnacji storczyka lepiej obserwować jego rzeczywiste potrzeby niż trzymać się sztywnego harmonogramu podlewania, ponieważ warunki w mieszkaniu zmieniają się w ciągu roku.

Storczyki, szczególnie popularne odmiany z rodzaju Phalaenopsis, często uprawia się w przezroczystych doniczkach. Nie jest to wyłącznie kwestia wyglądu. Dzięki temu możemy obserwować stan korzeni bez konieczności wyciągania rośliny z podłoża.

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Zdrowe korzenie powinny być jędrne. W zależności od tego, czy są suche, czy właśnie zostały nawodnione, mogą wyglądać nieco inaczej. Po podlaniu często stają się bardziej zielone, natomiast gdy przeschną, mogą przybrać srebrzystawy lub szarawy odcień. Sygnałem ostrzegawczym mogą być natomiast korzenie miękkie, rozpadające się albo wyraźnie zgnite. W takim przypadku problemem może być zbyt duża ilość wody lub podłoże, które zbyt długo pozostaje mokre.

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Nie podlewaj według kalendarza

Jednym z częstszych błędów w pielęgnacji storczyków jest podlewanie ich zawsze w konkretny dzień tygodnia. Roślina nie potrzebuje jednak wody dlatego, że właśnie nadeszła niedziela. Jej zapotrzebowanie zmienia się w zależności między innymi od temperatury, ilości światła, podłoża i warunków w mieszkaniu. Dlatego przed podlaniem warto spojrzeć na korzenie i sprawdzić, czy podłoże rzeczywiście zdążyło przeschnąć. W przypadku przezroczystej doniczki jest to znacznie łatwiejsze.

Nie warto również zostawiać rośliny na długo w stojącej wodzie. Nadmiar wilgoci w obrębie korzeni może prowadzić do ich osłabienia i gnicia.

Jeżeli masz storczyka w przezroczystej doniczce, następnym razem zamiast patrzeć wyłącznie na kwiaty, zajrzyj również pod liście i do środka pojemnika. Korzenie mogą być jednym z najlepszych wskaźników tego, czy sposób podlewania i warunki, w których stoi roślina, rzeczywiście jej służą.