Ten błąd przy rozmrażaniu mięsa może być niebezpieczny. Wiele osób popełnia go codziennie

Niewłaściwe rozmrażanie mięsa, często traktowane jako rutynowa czynność, może prowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych, jeśli nie przestrzega się odpowiednich zasad bezpieczeństwa.

Powszechnie stosowane metody, takie jak rozmrażanie w temperaturze pokojowej, stwarzają idealne warunki dla szybkiego namnażania się bakterii chorobotwórczych, co znacząco zwiększa ryzyko zatrucia pokarmowego.

Najbezpieczniejszą i zalecaną praktyką jest powolne rozmrażanie mięsa w kontrolowanych warunkach, co skutecznie hamuje rozwój drobnoustrojów i zapewnia równomierne rozmrożenie produktu.

Przestrzeganie kilku prostych zasad dotyczących rozmrażania i unikanie ponownego zamrażania rozmrożonego mięsa jest kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa żywności i ochrony zdrowia wszystkich domowników.

Najczęściej popełnianym i jednocześnie najbardziej niebezpiecznym błędem jest rozmrażanie mięsa w temperaturze pokojowej, na blacie kuchennym lub w misce z ciepłą wodą. W takich warunkach zewnętrzne warstwy mięsa szybko się nagrzewają, podczas gdy jego środek pozostaje jeszcze zamrożony. To właśnie wtedy bakterie chorobotwórcze mają idealne warunki do namnażania się.

Warto pamiętać o tym, że wilgoć i ciepło sprzyjają ich szybkiemu rozwojowi. Co gorsza, niektóre drobnoustroje mogą przetrwać nawet późniejszą obróbkę termiczną, zwłaszcza jeśli mięso nie zostanie równomiernie ugotowane lub usmażone. W efekcie ryzyko zatrucia pokarmowego znacząco rośnie, a objawy mogą pojawić się nawet kilka godzin po posiłku.

Eska relacja ZAiKS

Rozmrażanie mięsa - jak robić to poprawnie?

Najbezpieczniejszym i rekomendowanym sposobem rozmrażania mięsa jest powolne rozmrażanie w lodówce, nawet jeśli wymaga to zaplanowania posiłku z wyprzedzeniem. Niska temperatura spowalnia rozwój bakterii i sprawia, że mięso rozmraża się równomiernie, bez gwałtownych skoków ciepła.

Alternatywą może być funkcja rozmrażania w mikrofalówce, ale wtedy mięso należy od razu poddać obróbce termicznej i nie odkładać go na później. Warto też pamiętać, by nigdy nie zamrażać ponownie raz rozmrożonego mięsa, nawet jeśli wygląda i pachnie normalnie. Te proste zasady mogą uchronić przed poważnymi problemami żołądkowymi i sprawić, że codzienne gotowanie będzie naprawdę bezpieczne.

