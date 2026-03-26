Tego nigdy nie rób z palmą wielkanocną. Pech murowany!

Niedziela Palmowa rozpoczyna Wielki Tydzień, upamiętniając wjazd Jezusa do Jerozolimy.

Tradycyjne polskie palmy, bogato zdobione, symbolizują zwycięstwo i odrodzenie.

Niedziela Palmowa rozpoczyna Wielki Tydzień, upamiętniając wjazd Jezusa do Jerozolimy.

Niedziela Palmowa upamiętnia triumfalny wjazd Jezusa Chrystusa do Jerozolimy, gdzie był witany przez tłumy ludzi, machających gałązkami palmowymi. Palma stała się więc symbolem zwycięstwa, życia, odrodzenia i chwały. W polskiej tradycji podczas Niedzieli Palmowej święci się symboliczne palmy wykonane z wierzbowych gałązek z baziami, ozdobionych bukszpanem, barwinkiem, suszonymi kwiatami, ziołami, a często także kolorowymi wstążkami. Z palmą wielkanocną wiąże się wiele dawnych wierzeń i przesądów ludowych. Uważano, że ma ona niezwykłą moc - chroni dom przed nieszczęściem, chorobami, a nawet burzami. Jednak, aby ta symboliczna ochrona działała, należało odpowiednio się z nią obchodzić.

Palma wielkanocna na Rynku w Nowym Sączu

Czego nigdy nie należy robić z palmą wielkanocną?

Pomimo głębokiego religijnego znaczenia, palma wielkanocna jest również obiektem wielu przesądów i wierzeń ludowych. Wiele z nich dotyczy tego, czego absolutnie nie wolno z nią robić, aby nie ściągnąć na siebie i na dom nieszczęścia. Zgodnie z wierzeniami, nigdy nie należy wyrzucać poświęconej palmy do śmieci. Palma, jako przedmiot poświęcony, traktowana jest z wielkim szacunkiem. Wyrzucenie jej do kosza na śmieci jest uznawane za zbezczeszczenie i ma przynieść ogromnego pecha, a nawet nieszczęście. Uważa się, że wraz z wyrzuconą palmą, pozbywamy się błogosławieństwa i ochrony, którą ona symbolizuje. Nie powinno się jej także łamać ani niszczyć - wierzono, że przynosi to niezgodę i nieszczęścia w rodzinie. Palma po poświęceniu często zajmuje honorowe miejsce w domu. Według przesądów należy jednak pamiętać, aby nie przechowywać jej do góry nogami, gdyż zwiastuje to wielkie nieszczęście.

Palma wielkanocna to nie tylko piękna ozdoba, ale przede wszystkim żywy symbol wiary i tradycji. Choć dziś przesądy dotyczące palm wielkanocnych traktuje się z przymrużeniem oka, to wciąż pozostaje ona ważnym symbolem tradycji, wiary i ciągłości kultury.

