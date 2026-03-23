Kiedy wypada Niedziela Palmowa w 2026 roku?

Niedziela Palmowa jest świętem ruchomym, co oznacza, że jej data zmienia się każdego roku. Zawsze jednak przypada na tydzień przed Wielkanocą. Aby ustalić datę Niedzieli Palmowej, należy najpierw poznać datę Wielkanocy, która z kolei jest uzależniona od pierwszej wiosennej pełni księżyca.

W praktyce oznacza to, że Niedziela Palmowa może wypaść w drugiej połowie marca lub w pierwszej połowie kwietnia. W 2026 roku Niedziela Palmowa przypada na 29 marca.

Co upamiętnia Niedziela Palmowa?

Niedziela Palmowa upamiętnia uroczysty wjazd Jezusa Chrystusa do Jerozolimy, który miał miejsce na kilka dni przed jego męką i śmiercią na krzyżu. Ewangelie opisują, jak tłumy ludzi witały Jezusa, rozpościerając przed Nim swoje płaszcze i gałązki palmowe, wołając: „Hosanna Synowi Dawidowemu! Błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie!”. Ten gest był wyrazem uznania Jezusa za Mesjasza i króla.

Jednocześnie, tego samego dnia, w liturgii Kościoła czytana jest również Ewangelia opisująca Mękę Pańską. To celowe zestawienie ma na celu uświadomienie wiernym, że triumf i uwielbienie Jezusa były jedynie preludium do jego ofiary i cierpienia, które miały zbawić ludzkość.

Co obowiązuje w Niedzielę Palmową?

Niedziela Palmowa to dzień, w którym Kościół katolicki szczególnie zaprasza wiernych do uczestnictwa w liturgii. Co konkretnie obowiązuje i co jest charakterystyczne dla tego święta?

Niedziela Palmowa jest dniem świętym nakazanym, co oznacza, że katolicy mają obowiązek uczestniczenia we Mszy Świętej. Procesja z palmami: To najbardziej rozpoznawalny element Niedzieli Palmowej. Przed każdą Mszą Świętą, a zwłaszcza przed Mszą główną, odbywa się uroczysta procesja. Wierni przynoszą ze sobą palmy – w Polsce są to najczęściej ozdobione gałązki wierzbowe (tzw. „bazie”), symbolizujące triumfalny wjazd Jezusa do Jerozolimy. Procesja symbolizuje podążanie za Chrystusem.

Podczas Mszy Świętej palmy są uroczyście poświęcane przez kapłana. Wierni zabierają je do domów, gdzie stanowią symbol błogosławieństwa i ochrony. Tradycja nakazuje przechowywać poświęcone palmy przez cały rok, aż do kolejnej Niedzieli Palmowej. Spalone palmy z poprzedniego roku służą do uzyskania popiołu, którym posypuje się głowy wiernych w Środę Popielcową następnego roku. Czytanie Męki Pańskiej: Charakterystycznym elementem liturgii Niedzieli Palmowej jest uroczyste czytanie lub śpiewanie fragmentu Ewangelii opisującego Mękę Pańską. Jest to zazwyczaj długi fragment, często rozdzielony na role, co pozwala wiernym głębiej przeżyć to wydarzenie. Czytanie to ma wprowadzić w atmosferę Wielkiego Tygodnia i przygotować na zbliżające się obchody śmierci i zmartwychwstania Jezusa.

Charakterystycznym elementem liturgii Niedzieli Palmowej jest uroczyste czytanie lub śpiewanie fragmentu Ewangelii opisującego Mękę Pańską. Jest to zazwyczaj długi fragment, często rozdzielony na role, co pozwala wiernym głębiej przeżyć to wydarzenie. Czytanie to ma wprowadzić w atmosferę Wielkiego Tygodnia i przygotować na zbliżające się obchody śmierci i zmartwychwstania Jezusa. Kolor liturgiczny: Kolorem liturgicznym Niedzieli Palmowej jest czerwień, symbolizująca krew i męczeństwo Chrystusa.

Symbolika palm w Niedzielę Palmową

Palmy, a w polskiej tradycji „bazie”, mają bogatą symbolikę:

Zwycięstwo i triumf: W starożytności palmy były symbolem zwycięstwa i chwały. W kontekście wjazdu Jezusa do Jerozolimy symbolizują Jego królewską godność i triumf nad grzechem i śmiercią.

Życie i odrodzenie: Zielone gałązki są symbolem życia, odrodzenia i nadziei.

Błogosławieństwo i ochrona: Poświęcone palmy, przechowywane w domach, mają przynosić błogosławieństwo, chronić przed złem i chorobami.

Niedziela Palmowa to dzień pełen symboliki i głębokiego znaczenia. Jest to czas radości i triumfu, ale jednocześnie refleksji nad zbliżającą się męką i śmiercią Jezusa. Uczestnictwo w procesji z palmami i Mszy Świętej, a zwłaszcza w słuchaniu Męki Pańskiej, pozwala wiernym na duchowe przygotowanie się do Wielkiego Tygodnia i na pełne przeżycie tajemnicy Paschalnej – największego święta chrześcijaństwa. Pamiętajmy, że ten dzień to nie tylko tradycja, ale przede wszystkim zaproszenie do osobistego spotkania z Chrystusem, który wjeżdża do naszego życia, aby przynieść nam zbawienie.