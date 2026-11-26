Bójka z nożami w Ścinawie

Oficer dyżurny lubińskiej komendy otrzymał zgłoszenie o bójce między mężczyznami w parku miejskim w Ścinawie. Z przekazanych informacji wynikało, że jeden z uczestników, zakrwawiony i z nożem w ręku, wszedł do placówki weterynaryjnej. Na miejsce przyjechali policjanci z komisariatu w Ścinawie. Stan rannego 20-latka był bardzo poważny i bezpośrednio zagrażał jego życiu.

Policjant z kwalifikacjami ratownika medycznego pomógł rannemu 20-latkowi

Funkcjonariusze natychmiast zaczęli udzielać pomocy rannemu mężczyźnie. Szczególną rolę odegrał policjant z kwalifikacjami ratownika medycznego. Wykorzystując swoją wiedzę, umiejętności i dostępne na miejscu środki medyczne, udzielał pomocy do przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego. 20-latek w ciężkim stanie trafił do szpitala.

Zatrzymania po bójce z nożami w Ścinawie

Jeszcze tej samej nocy policjanci zatrzymali trzy osoby w wieku 41, 30 i 16 lat. Według dotychczasowych ustaleń śledczych słowna sprzeczka między uczestnikami przerodziła się w bójkę z użyciem noży. W jej wyniku 20-latek doznał rany kłutej, która bezpośrednio zagrażała jego życiu. Policjanci ustalili łącznie cztery osoby podejrzane o udział w bójce.

Trzej dorośli usłyszeli zarzuty, 16-latek trafił do ośrodka wychowawczego

Trzem dorosłym mężczyznom przedstawiono zarzuty udziału w bójce z użyciem noży, podczas której uczestnicy byli narażeni na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub doznania poważnych obrażeń ciała. 41-latek i 30-latek będą odpowiadać w warunkach recydywy. W miejscach zamieszkania dwóch podejrzanych funkcjonariusze znaleźli marihuanę. Mężczyźni usłyszeli też zarzuty posiadania środków odurzających. Za udział w bójce odpowie również 20-latek, któremu policjanci udzielili pomocy. Postępowanie wobec 16-latka prowadzone jest odrębnie, a sąd zdecydował o umieszczeniu go w młodzieżowym ośrodku wychowawczym. Policjanci, pod nadzorem prokuratora, nadal wyjaśniają okoliczności zdarzenia.

Źródło: Policja.pl