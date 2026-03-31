Tak w mig usuniesz zapach cebuli i czosnku z rąk. Ten prosty trik stosuje Magda Gessler

Intensywny zapach cebuli i czosnku na dłoniach to zmora wielu kucharzy.

Zwykłe mydło często nie radzi sobie z uporczywym aromatem.

Magda Gessler zdradza prosty trik, który ekspresowo usunie nieprzyjemny zapach z rąk!

Cebula i czosnek to podstawowe składniki wielu dań i sosów. Niestety, ich przygotowywanie, choć niezwykle satysfakcjonujące dla podniebienia, często wiąże się z pewną niewygodą. Krojenie cebuli i czosnku nie należy do ulubionych czynności kucharzy, i nie chodzi jedynie o to, iż jest to żmudna praca, a podczas krojenia cebuli łzawią nam oczy. Zapach cebuli oraz czosnku jest niezwykle intensywny, dzięki czemu podkręca on smak naszych dań. Jednak ten zapach potrafi przenieść się nie tylko na deskę do krojenia, ale dosłownie "weżreć" się w naszą skórę. Często mimo intensywnego szorowania rąk mydłem, zapach cebuli i czosnku uporczywie utrzymuje się na skórze jeszcze długo po tym, jak zakończyliśmy nasze kulinarne czynności. Nawet najdroższe mydła i żele antybakteryjne często nie są w stanie zwalczyć tego specyficznego zapachu. Na szczęście istnieje prosty trik, który stosuje wielu kucharzy, w tym Magda Gessler.

Zrób to po krojeniu cebuli i czosnku, a pozbędziesz się nieprzyjemnego zapach z rąk

Magda Gessler, znana z programu "Kuchenne rewolucje" to nie tylko znakomita szefowa kuchni, która potrafi przygotować niezwykle finezyjne dania. Restauratorka w zanadrzu ma również wiele cennych porad, w tym, tę, jak pozbyć się nieprzyjemnego zapachu cebuli i czosnku z rąk. Jak się okazuje, można je łatwo wywabić, używając... metalowych sztućców Tak, to nie żart. Magda Gessler poleca, aby po zakończeniu krojenia cebuli lub czosnku, potrzeć dłonie o sztućce metalowe (np. łyżkę) pod bieżącą zimną wodą, a nieprzyjemny zapach zniknie w mig.

Kochanie, masz stalową łyżkę? Jeżeli skończysz siekać cebulę, poproszę, żebyś wytarła o nią swoje ręce - poradziła Marcie Wierzbickiej w jednym ze swoich programów.

Dlaczego potarcie dłoni o metalową łyżkę skutecznie usunie zapach cebuli z rąk? Cząsteczki siarki, odpowiedzialne za intensywny zapach cebuli i czosnku, reagują z jonami metalu. Metalowe sztućce działają jak katalizator, neutralizując te związki i sprawiając, że zapach po prostu znika. Bieżąca woda dodatkowo pomaga zmyć uwolnione cząsteczki. To proste, ekologiczne i niezwykle skuteczne rozwiązanie, które nie wymaga użycia żadnych dodatkowych detergentów czy specjalistycznych środków.

Dzięki tej genialnej poradzie Magdy Gessler, problem uporczywego zapachu cebuli i czosnku staje się jedynie wspomnieniem.

