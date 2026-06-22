Szybka kartkówka z matematyki. Ile to jest 91+9×5−9×2=?

Codzienny trening mózgu jest kluczowy dla utrzymania doskonałej pamięci i koncentracji przez lata, a zagadki matematyczne stanowią idealne wyzwanie.

Współczesny świat często zmusza nas do zapominania o potrzebie stymulacji najważniejszego organu, który wymaga regularnej aktywności.

Podejmij wyzwanie i sprawdź swoje umiejętności liczenia bez kalkulatora - czy potrafisz poprawnie rozwiązać to intrygujące zadanie?

W dzisiejszym świecie, gdzie tempo życia jest zawrotne, a nowe technologie stale dostarczają nam bodźców, łatwo zapomnieć o jednym z najważniejszych organów - naszym mózgu. Traktujemy go często jak samonapędzającą się maszynę, która zawsze będzie działać bez zarzutu. Tymczasem mózg, podobnie jak mięśnie, potrzebuje regularnego treningu, aby zachować sprawność, elastyczność i witalność na długie lata. A do tego celu doskonale sprawdzą się zagadki i łamigłówki matematyczne. Wcale nie musicie być matematycznymi geniuszami, nawet proste zadania sprawią, iż skutecznie rozruszacie szare komórki.

Czy matematyka powinna być na maturze? - Plac Zabaw, odc 18

Ile to jest 91+9×5−9×2=? Rusz głową i oblicz bez kalkulatora

Rozwiązywanie zadań wymagających analizy, liczenia i logicznego wnioskowania angażuje różne obszary mózgu, pobudzając go do intensywnej pracy. Tego typu ćwiczenia nie tylko rozwijają zdolności matematyczne, ale także uczą cierpliwości, kreatywności oraz skutecznego poszukiwania rozwiązań. Warto więc każdego dnia poświęcić nawet krótką chwilę i wytężyć nieco umysł. Wiecie już, ile to jest 91+9×5−9×2=? Jeśli nie, poniżej znajdziecie rozwiązanie krok po kroku.

Ile to jest 91+9×5−9×2=?- rozwiązanie krok po kroku

Aby rozwiązać działanie 91 + 9 × 5 − 9 × 2, należy pamiętać o kolejności wykonywania działań. Najpierw wykonujemy mnożenie, a dopiero później dodawanie i odejmowanie.

Krok 1: Wykonujemy mnożenia:

9 × 5 = 45

9 × 2 = 18

Otrzymujemy:

91 + 45 − 18

Krok 2: Teraz przechodzimy do dodawania:

91 + 45 = 136

Otrzymujemy:

136 − 18

Krok 3: Wykonujemy odejmowanie:

136 − 18 = 118

Poprawna odpowiedź: 91+9×5−9×2=118

Udało wam się podać poprawną odpowiedź? Jeśli tak, należą wam się gratulacje!