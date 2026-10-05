Szybka kartkówka z matematyki. Ile to jest 4×(5!−10)÷2+3=? Uczeń podstawówki potrzebuje 15 sekund, a ty?

Nasz mózg, podobnie jak ciało, wymaga regularnego treningu, aby zachować sprawność poznawczą i bystrość umysłu przez długie lata.

Proste zagadki, rebusy czy łamigłówki matematyczne to doskonały sposób na codzienną gimnastykę szarych komórek i utrzymanie ich w doskonałej kondycji.

Podejmij wyzwanie i sprawdź, czy potrafisz obliczyć poprawny wynik intrygującego równania bez użycia kalkulatora.

Z wiekiem naturalnie zmienia się sposób, w jaki funkcjonuje nasz umysł. Warto zatem regularnie ćwiczyć nasz umysł, zanim nasza pamięć zacznie szwankować. Tak jak regularny ruch pomaga utrzymać organizm w dobrej kondycji, tak aktywność intelektualna daje mózgowi okazję do pracy. Czytanie, nauka nowych rzeczy, rozwiązywanie zagadek i łamigłówek matematycznych czy zwykła gra wymagająca skupienia mogą być ciekawym elementem codziennej rutyny. Najważniejsza jest regularność. Kilka lub kilkanaście minut dziennie wystarczy, aby utrzymać nasz umysł w dobrej kondycji.

Czy matematyka powinna być na maturze? - Plac Zabaw, odc 18

Ile to jest 4×(5!−10)÷2+3=? Rusz głową i oblicz bez kalkulatora

Dobrym sposobem na zachowanie sprawności naszego mózgu są wszelkiego rodzaju zadania logiczne i matematyczne. Nie trzeba być jednak miłośnikiem liczb ani matematycznym geniuszem. Nawet proste zadanie, które na pierwszy rzut oka wydaje się banalne, może zmusić nas do zmiany sposobu myślenia. Obliczenia, ciągi liczb, zagadki wymagające znalezienia brakującego elementu czy zadania z haczykiem angażują uwagę i zachęcają do szukania rozwiązania krok po kroku. Czasem wystarczy kilka minut, żeby rozruszać nasze szare komórki. Wiecie już, ile to jest 4×(5!−10)÷2+3=? Jeśli nie, poniżej znajdziecie rozwiązanie krok po kroku.

Ile to jest 4×(5!−10)÷2+3=? - rozwiązanie krok po kroku

1. Obliczenia rozpoczynamy od silni 5!:

Silnia oznacza iloczyn wszystkich liczb naturalnych od 1 do 5:

5! = 5 × 4 × 3 × 2 × 1 = 120

Podstawiamy do działania:

4 × (120 − 10) ÷ 2 + 3

2. Następnie wykonujemy działanie w nawiasie:

120 − 10 = 110

Otrzymujemy:

4 × 110 ÷ 2 + 3

3. Teraz przechodzimy do mnożenia:

4 × 110 = 440

Czyli:

440 ÷ 2 + 3

4. Kolejnym krokiem jest dzielenie:

440 ÷ 2 = 220

Zostaje:

220 + 3

5. Na końcu wykonujemy dodawanie:

220 + 3 = 223

Poprawna odpowiedź: 4×(5!−10)÷2+3=223

Kolejność działań jest tutaj kluczowa: najpierw silnia, potem nawias, następnie mnożenie i dzielenie, a na końcu dodawanie. Jeśli nie zastosujecie się do powyższych reguł atematycznych, nie macie szans na podanie prawidłowej odpowiedzi.