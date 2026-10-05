Liga Mistrzów FIBA rusza z kolejną edycją. Kto obroni prestiżowe trofeum

Rytas Wilno staje do obrony cennego trofeum

W rozpoczynającej się właśnie jedenastej edycji turnieju koszykarze Rytas Wilno przystąpią do rywalizacji jako obrońcy tytułu. Litewski zespół wywalczył to prestiżowe trofeum w maju minionego roku. Byli oni pierwszą drużyną ze swojego państwa, która sięgnęła po to zaszczytne wyróżnienie. Sukces ten odbił się niezwykle szerokim echem w europejskim środowisku sportowym. Zawodnicy z Wilna z całą pewnością będą chcieli powtórzyć ten wybitny rezultat.

Zwycięstwo w poprzednich zmaganiach nie przyszło jednak bez problemów. Finałowy mecz został rozegrany na parkiecie w hiszpańskiej Badalonie. Przeciwnikiem litewskiego klubu w tym niezwykle ważnym starciu była utytułowana ekipa AEK Ateny. Spotkanie zakończyło się zwycięstwem Rytasu w stosunku 92:86, ale do wyłonienia zwycięzcy potrzebna była dogrywka. Ten wyrównany i emocjonujący pojedynek z pewnością na długo zapisał się w historii.

Jakie szanse na awans ma Legia Warszawa?

Na europejskich parkietach w nowym sezonie zaprezentuje się również jedyny przedstawiciel Polski. Podobnie jak w poprzedniej kampanii, nasz kraj reprezentować będzie mistrz kraju, czyli warszawska Legia. Dla stołecznej drużyny będzie to już trzeci start w fazie grupowej omawianych rozgrywek. Polski zespół zadebiutował w elitarnym turnieju podczas edycji 2022/23. Od tego momentu koszykarze nieustannie zbierają bezcenne doświadczenie w międzynarodowych zmaganiach.

Mimo rozegrania wielu spotkań, historia występów warszawskiej drużyny na tym szczeblu pozostaje trudna. Do tej pory stołecznej ekipie ani razu nie udało się skutecznie przebrnąć przez pierwszy etap rywalizacji. Wszystkie poprzednie starty kończyły się szybkim odpadnięciem z turnieju fazy grupowej. W nadchodzącym sezonie zawodnicy staną przed wielką szansą, aby przełamać tę niezwykle niekorzystną tendencję. Wyniki pierwszych spotkań wkrótce zweryfikują możliwości polskiego zespołu.