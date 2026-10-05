Hubert Hurkacz skreczował w półfinale ATP w Pekinie. Co się stało?

Pechowy koniec rywalizacji

Poniedziałkowe spotkanie na twardych kortach w stolicy Chin nie ułożyło się po myśli polskiego zawodnika. Hubert Hurkacz uległ w pierwszej partii 4:6, a w drugiej, przy stanie 2:3, musiał poddać mecz z powodu kłopotów zdrowotnych.

Tym samym reprezentant Polski pożegnał się z rywalizacją w turnieju rangi ATP 500. Jego rywalem w półfinale był rozstawiony z numerem piątym Alex De Minaur, który dzięki temu awansował do finału imprezy w Pekinie.

Wynik półfinału

Starcie pomiędzy polskim a australijskim tenisistą zakończyło się przedwcześnie. De Minaur prowadził w momencie przerwania gry i zapewnił sobie grę o tytuł.

Krótki komunikat po meczu jednoznacznie wskazuje rezultat. Alex De Minaur (Australia, 5) pokonał Huberta Hurkacza (Polska) 6:4, 3:2 po kreczu Polaka.