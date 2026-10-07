Suszysz pranie w domu, bo za oknem pada? Zwróć uwagę na warunki, które sprzyjają gromadzeniu się wilgoci

Suszenie prania w mieszkaniu podczas deszczowych i chłodnych dni jest wygodne, ale mokre ubrania mogą znacząco zwiększać ilość wilgoci w powietrzu, dlatego warto zadbać o odpowiednią wentylację.

Najlepiej ustawić suszarkę w miejscu, które można regularnie przewietrzyć, a ubrania rozwiesić tak, aby nie były zbyt ciasno ułożone i mogły szybciej wyschnąć.

Zaparowane okna, wilgotne narożniki, ciemne plamki na ścianach czy zapach stęchlizny mogą świadczyć o tym, że w pomieszczeniu gromadzi się zbyt dużo wilgoci i nie należy ignorować takich sygnałów.

Jeśli pranie często schnie bardzo długo, a w mieszkaniu regularnie pojawia się wilgoć, warto sprawdzić działanie wentylacji, kontrolować poziom wilgotności i rozważyć dodatkowe rozwiązania, takie jak osuszacz powietrza.

Jeśli masz taką możliwość, wybierz pomieszczenie, które można łatwo przewietrzyć i w którym nie śpi się na co dzień. Dobrym rozwiązaniem bywa łazienka z prawidłowo działającą wentylacją, choć wiele zależy od jej układu i sprawności wyciągu. Suszarka nie powinna blokować kratek wentylacyjnych ani stać tuż przy ścianie, na której regularnie pojawia się wilgoć. Warto też pozostawić przestrzeń między ubraniami, ponieważ gęsto rozwieszone tkaniny schną wolniej.

Duże znaczenie ma również to, jak często wietrzysz mieszkanie. Zamiast pozostawiać okno uchylone na wiele godzin, zwykle lepiej krótko i intensywnie przewietrzyć pomieszczenie, dostosowując sposób wietrzenia do pogody i warunków w domu. Po kąpieli czy gotowaniu warto usuwać nadmiar pary, a jeśli suszarka stoi w pokoju, regularnie kontrolować, czy powietrze nie staje się duszne i wilgotne. W mieszkaniach, w których problem powraca, pomocny może być higrometr, czyli prosty miernik wilgotności.

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Mamy vibe | Radio ESKA

Gdzie najlepiej ustawić suszarkę?

Zwróć uwagę na zaparowane okna, wilgotne narożniki, ciemne plamki na ścianach i zapach stęchlizny. Pojedyncza mokra szyba nie musi od razu oznaczać poważnego problemu, ale regularnie powtarzające się objawy mogą świadczyć o nadmiernej wilgoci lub niewystarczającej wentylacji. W takiej sytuacji samo przestawienie suszarki może nie wystarczyć. Trzeba sprawdzić, czy kanały wentylacyjne działają prawidłowo, czy pomieszczenia są odpowiednio ogrzewane i czy wilgoć nie pochodzi z innego źródła.

Warto również maksymalnie odwirowywać pranie zgodnie z zaleceniami na metkach, ponieważ ubrania, z których usunięto więcej wody, schną krócej. Nie należy jednak stawiać suszarki bezpośrednio przy grzejniku ani zasłaniać nią źródeł ciepła. Jeśli często suszysz duże ilości prania, a mieszkanie ma problem z wilgocią, rozważ suszarkę bębnową lub osuszacz powietrza odpowiedni do wielkości pomieszczenia. Najważniejsze jest połączenie rozsądnego miejsca suszenia, sprawnej wentylacji i kontrolowania warunków w mieszkaniu.