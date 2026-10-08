Żużlowe ME par w Grudziądzu. Czy Polacy zdobędą dziesiąty tytuł?

Historia polskiego żużla w mistrzostwach

Pierwsza edycja turnieju została zorganizowana w 2004 roku, a Polacy po raz pierwszy sięgnęli po złoto już w 2005 roku w Gdańsku. Historyczny sukces odnieśli wówczas Robert Kościecha, Krzysztof Kasprzak oraz Janusz Kołodziej. Sześć lat później w Pile zwycięstwo odnieśli Jarosław Hampel i bracia Przemysław i Piotr Pawliccy.

Trzeci finał rozgrywany w ojczyźnie miał miejsce w 2023 roku na torze w Opolu. Złote medale dla gospodarzy wywalczyli wtedy Przemysław Pawlicki, Szymon Woźniak i Mateusz Cierniak. W ubiegłym roku imprezę zorganizowano na Łotwie, jednak biało-czerwoni nie zdołali stanąć na podium.

Kto pojedzie na torze w Grudziądzu?

W nadchodzącym turnieju kadrę stworzą Wiktor Przyjemski i Maksymilian Pawełczak z zespołu Abramczyk Polonia Bydgoszcz. Reprezentację uzupełni Kevin Małkiewicz, reprezentujący na co dzień barwy Bayersystem GKM Grudziądz. Nadchodzący turniej zwieńczy międzynarodowy sezon żużlowy w Polsce.

Złotego medalu zdobytego w poprzednim sezonie będą bronić żużlowcy z Danii. Oprócz obrońców tytułu i gospodarzy w rywalizacji wezmą udział zawodnicy z Czech, Finlandii, Łotwy, Wielkiej Brytanii i Włoch. Sobotnie zmagania rozpoczną się o godzinie 17:00, a fani zobaczą łącznie 21 wyścigów.