Mistrzostwa Europy w siatkówce wkraczają w fazę finałową. Kto zagra o złoto?

Znamy skład półfinałów mistrzostw Europy

Wczoraj zakończyła się rywalizacja w ćwierćfinałach, która wyłoniła ostateczną stawkę drużyn aspirujących do mistrzowskiego tytułu. Siatkarze Słowenii oraz Finlandii jako ostatni uzupełnili grono zespołów awansujących do dalszej fazy turnieju. Obie te reprezentacje zapewniły sobie miejsce w czołowej czwórce po środowych zmaganiach. Udział w strefie medalowej to najważniejszy cel dla wszystkich zespołów biorących udział w europejskim czempionacie.

Dwa dni temu przepustki do półfinałów wywalczyły z kolei dwie inne siatkarskie potęgi. Broniąca tytułu reprezentacja Polski oraz utytułowana drużyna Francji zapewniły sobie miejsce w tej kluczowej fazie turnieju. Polscy siatkarze stają przed ogromną szansą na obronę złotego medalu. Awans Biało-Czerwonych i Trójkolorowych zwiastuje ogromne sportowe emocje w decydujących starciach.

Gdzie odbędą się decydujące mecze o medale?

Gospodarzem najważniejszych spotkań całego turnieju będzie włoski Mediolan. To właśnie w tym mieście zapadną ostateczne rozstrzygnięcia dotyczące podziału medali w trwających mistrzostwach. Cztery najlepsze ekipy zjadą na Półwysep Apeniński, aby rywalizować w strefie medalowej. Włoska hala z pewnością zgromadzi tysiące kibiców spragnionych siatkówki na najwyższym światowym poziomie.

Rywalizacja w decydującej fazie rozpocznie się już jutro, kiedy to zostaną rozegrane oba mecze półfinałowe. Zwycięzcy tych spotkań zmierzą się w najbliższą sobotę w wielkim finale, walcząc o miano najlepszej drużyny na kontynencie. Przegrani z piątkowych meczów staną w sobotę do walki o brązowy medal. Najbliższy weekend w Mediolanie wyłoni nowego siatkarskiego mistrza Europy.