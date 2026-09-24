ME siatkarzy. Mistrzowie świata Włosi odpadają po porażce z Finlandią

Sensacyjna porażka gospodarzy

Włoscy siatkarze, którzy rok temu cieszyli się z mistrzostwa świata, nieoczekiwanie przegrali w Turynie z reprezentacją Finlandii. Zacięty mecz ćwierćfinałowy zakończył się wynikiem 2:3 (25:21, 26:28, 16:25, 25:20, 13:15). Ta porażka oznacza koniec udziału Włochów w tegorocznych mistrzostwach Europy.

Środowe spotkanie przyciągnęło tłumy kibiców. Hala w Turynie wypełniła się po brzegi, a na trybunach zasiadło niemal 8000 widzów, wśród których znaleźli się również znani piłkarze. Niestety dla gospodarzy, gorący doping nie uchronił włoskiej drużyny przed odpadnięciem z turnieju.

Kto zagra w półfinałach ME siatkarzy?

Zwycięstwo nad Włochami zapewniło Finlandii awans do strefy medalowej. Kolejnym przeciwnikiem fińskiej drużyny będzie reprezentacja Francji. Ten półfinałowy pojedynek zapowiada się niezwykle emocjonująco po tak niespodziewanym rozstrzygnięciu w Turynie.

W drugim meczu półfinałowym zmierzą się Polska i Słowenia. Polscy siatkarze przystąpią do spotkania jako obrońcy tytułu. Ostatnie cztery mecze, które zadecydują o podziale medali, zaplanowano na piątek i sobotę w Mediolanie.