Zeidane Inoussa wypożyczony do Górnika Zabrze. Szwed zamyka kadrę wicemistrza

Nowy napastnik wzmacnia śląską ofensywę

24-letni zawodnik ze Szwecji dołączył do zabrzańskiego klubu w ramach wypożyczenia ze Swansea City, grającego na drugim poziomie rozgrywkowym w Anglii. Angielski zespół wykupił go w 2025 roku ze szwedzkiego BK Haecken. W przeszłości piłkarz reprezentował również barwy francuskiego Caen oraz hiszpańskiego Realu Murcia.

W końcówce letniego okienka transferowego śląska drużyna bardzo aktywnie szukała wzmocnień. Do zespołu dołączył duński defensywny pomocnik Malthe Hojholt, którego wykupiono z SC Pisa. Z kolei z innego włoskiego klubu, Sassuolo, włodarze wypożyczyli napastnika z Martyniki, Janisa Antiste.

Jak Zabrzanie radzą sobie w lidze?

Podopieczni trenera Michala Gasparika mają za sobą niezwykle wymagającą kampanię w europejskich pucharach. Zabrzanie odpadli w kwalifikacjach Ligi Mistrzów z tureckim Fenerbahce Stambuł, a następnie ulegli w walce o Ligę Europy węgierskiemu Ferencvarosowi Budapeszt. Europejską przygodę zakończyli porażkami 2:3 i 1:4 z AS Monaco w kwalifikacjach Ligi Konferencji.

Mimo problemów na arenie międzynarodowej zespół doskonale punktuje na krajowym podwórku. Górnik w sześciu ekstraklasowych spotkaniach wywalczył 15 punktów i zajmuje aktualnie trzecią pozycję w lidze. W najbliższą sobotę wicemistrzowie Polski podejmą na własnym stadionie lidera i aktualnego mistrza kraju, Lecha Poznań.