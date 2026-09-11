Pościg w Jedlinie-Zdroju. Trzej poszukiwani mężczyźni uderzyli w radiowóz

Próba zatrzymania i zderzenie czołowe z radiowozem

Policjanci z Głuszycy podjęli próbę zatrzymania samochodu, którym według ich wcześniejszych ustaleń miały poruszać się osoby unikające kontaktu z wymiarem sprawiedliwości. Kierowca pojazdu nie zareagował na wydawane polecenia oraz sygnały świetlne i dźwiękowe, kontynuując jazdę w celu uniknięcia kontroli. Podczas próby ucieczki mężczyzna ominął pierwszy radiowóz, a następnie wjechał na pas ruchu dla kierunku przeciwnego. Tam doprowadził do czołowego zderzenia z drugim pojazdem policyjnym, który brał udział w prowadzonych działaniach.

Policjanci trafili pod opiekę medyczną

W wyniku zdarzenia dwoje funkcjonariuszy znajdujących się w uszkodzonym radiowozie doznało obrażeń ciała. Zostali oni przetransportowani do szpitala, gdzie przeprowadzono niezbędne badania oraz udzielono im pomocy medycznej. Na szczęście stwierdzone u policjantów obrażenia okazały się nie zagrażać ich życiu. Na miejsce wypadku przyjechali dodatkowi funkcjonariusze ruchu drogowego oraz prewencji z Wałbrzycha, którzy wsparli działania i zabezpieczyli teren.

Kierowca z zakazem prowadzenia i fałszywymi tablicami

Zatrzymany na miejscu 31-letni kierowca prowadził samochód pomimo obowiązującego go sądowego zakazu kierowania pojazdami mechanicznymi. Funkcjonariusze ustalili również, że na aucie znajdowały się tablice rejestracyjne, które nie były przypisane do tego konkretnego pojazdu. Od mężczyzny pobrano krew do badań, co pozwoli ustalić, czy w chwili zdarzenia nie znajdował się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Sprawca był poszukiwany przez sąd do odbycia kary 4 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności za wcześniejsze kradzieże oraz naruszanie zakazów prowadzenia aut.

Pasażerowie poszukiwani za kradzieże biżuterii i inne przestępstwa

W samochodzie znajdowało się także dwóch pasażerów, którzy zostali ujęci przez mundurowych. Sprawdzenie w systemach wykazało, że 26-letni mężczyzna ma do odbycia karę 6 miesięcy pozbawienia wolności za wcześniejsze złamanie sądowego zakazu prowadzenia pojazdów. Drugi z pasażerów, 59-letni mężczyzna, był poszukiwany przez policję w związku ze sprawą kradzieży złotej biżuterii o wartości prawie 4000 zł. Cała trójka została osadzona w policyjnych pomieszczeniach dla osób zatrzymanych, a samochód odholowano na parking. Za nowe przestępstwa kierowcy oraz 59-latkowi może grozić kara do 5 lat więzienia.

Źródło: Policja.pl