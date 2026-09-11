Jacek Bednarz prezesem KGHM Zagłębia Lubin. Kto opuścił stanowisko w poniedziałek?

Nowy sternik Miedziowych z dużym doświadczeniem

Jacek Bednarz to postać doskonale znana polskim kibicom piłkarskim. Jako piłkarz występował na boiskach ekstraklasy w barwach Ruchu Chorzów, Legii Warszawa oraz Pogoni Szczecin. Największe sukcesy święcił z zespołem ze stolicy, zdobywając mistrzostwo kraju oraz dwukrotnie sięgając po Puchar Polski. Jego dobra postawa zaowocowała również pięcioma występami w narodowych barwach.

Po zawieszeniu butów na kołku Bednarz nie rozstał się z piłką nożną. Pełnił funkcję dyrektora sportowego w czołowych polskich klubach: Legii Warszawa, Wiśle Kraków oraz Piaście Gliwice. Zbierał także szlify na stanowiskach kierowniczych jako prezes Elany Toruń, a jego ostatnim miejscem pracy był klub Bruk-Bet Termalica Nieciecza, gdzie doradzał prezesowi w sprawach sportowych.

Zagłębie Lubin na dziesiątym miejscu w tabeli ekstraklasy

Jacek Bednarz na stanowisku prezesa zarządu KGHM Zagłębia Lubin zastąpił Pawła Jeża. Dotychczasowy szef klubu z Dolnego Śląska został zwolniony ze swojej funkcji w miniony poniedziałek. Zmiana na kluczowym stanowisku następuje w początkowej fazie rozgrywek o mistrzostwo Polski.

Po rozegraniu sześciu ligowych kolejek piłkarze Zagłębia zgromadzili dziewięć punktów, co daje im aktualnie dziesiątą lokatę w ligowej tabeli. Najbliższym sprawdzianem dla zespołu będzie sobotnie spotkanie przed własną publicznością, w którym zmierzą się z GKS-em Katowice o godzinie 20:15.