Przemyt papierosów w Białymstoku. Wykorzystywali balony meteorologiczne do transportu

Wspólna akcja policji i straży granicznej

Funkcjonariusze z Wydziału do Walki z Przestępczością Ekonomiczną Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku oraz mundurowi z placówki Straży Granicznej w Kuźnicy przeprowadzili 9 września 2026 roku zaplanowane działania. W ich wyniku zatrzymano czterech członków zorganizowanej grupy przestępczej. Wszystkie czynności w tej sprawie realizowane są pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Białymstoku i dotyczą nielegalnego procederu na dużą skalę.

Zatrzymania na lotnisku w Warszawie i w Kuźnicy

Jednego z podejrzanych, obywatela Białorusi, funkcjonariusze Straży Granicznej ujęli na terenie lotniska imienia Fryderyka Chopina w Warszawie. Mężczyzna jest podejrzany o udział w zorganizowanej grupie oraz organizowanie wysyłek papierosów przez granicę. Kolejna osoba to obywatel Polski podejrzany o kierowanie grupą przestępczą, którego zatrzymano na drogowym przejściu granicznym w Kuźnicy. W piątek 11 września 2026 roku sąd zdecydował o zastosowaniu wobec obu mężczyzn tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Dozór policyjny i poręczenia majątkowe dla podejrzanych

Dwaj pozostali członkowie grupy, będący obywatelami Polski, zostali zatrzymani przez policjantów na terenie Białegostoku. Wobec tych mężczyzn prokurator zdecydował o zastosowaniu środków zapobiegawczych w postaci dozoru policji oraz zakazu opuszczania kraju. Podejrzani musieli również wpłacić poręczenia majątkowe w wysokości 10 000 zł oraz 20 000 zł. Mundurowi zgromadzili materiał dowodowy, który pozwolił na postawienie zarzutów dotyczących udziału w grupie nastawionej na zyski z przestępstw skarbowych.

Przemyt towarów przy użyciu balonów meteorologicznych

Z ustaleń śledczych wynika, że członkowie grupy opracowali metodę przemytu papierosów drogą powietrzną z Republiki Białorusi do Polski. Do transportu paczek wykorzystywane były balony meteorologiczne, a po trafieniu towaru do kraju podejrzani zajmowali się jego przewożeniem, przechowywaniem oraz dalszą sprzedażą. Każdy z zatrzymanych usłyszał także zarzuty wynikające z ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę i ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Wielowątkowe śledztwo i ponad 150 podejrzanych

Sprawa prowadzona wspólnie przez policjantów z Białegostoku oraz strażników granicznych z Kuźnicy ma charakter wielowątkowy i rozwojowy. Od początku trwania całego postępowania funkcjonariusze przedstawili zarzuty już ponad 150 osobom podejrzanym o udział w nielegalnym procederze. Służby kontynuują czynności mające na celu pełne wyjaśnienie mechanizmu działania grupy oraz roli poszczególnych jej członków.

Źródło: Policja.pl