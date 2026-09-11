Napad na taksówkarza w Żarach. 30-latek groził nożem i chciał ukraść auto

Atak w taksówce na terenie Żar

Do zdarzenia doszło 7 września 2026 roku, kiedy 30-letni mężczyzna wsiadł do taksówki i wskazał kierowcy cel podróży. Początkowo kurs przebiegał bez zakłóceń, jednak po dotarciu na miejsce pasażer nagle wyciągnął kluczyk ze stacyjki pojazdu. Następnie, grożąc kierowcy nożem, oświadczył, że potrzebuje samochodu, aby wyjechać za granicę. Kierowca taksówki wykorzystał moment nieuwagi napastnika i zaczął się bronić, co zmusiło 30-latka do ucieczki z samochodu.

Policyjny pościg na ulicy Podwale

O zdarzeniu zostali powiadomieni żarscy policjanci, którzy bezzwłocznie rozpoczęli poszukiwania sprawcy. Dzielnicowi patrolujący okolicę zauważyli osobę odpowiadającą rysopisowi w rejonie ulicy Podwale. Na widok funkcjonariuszy 30-latek podjął próbę ucieczki na rowerze. Mundurowi ruszyli za nim, przy czym jeden z policjantów gonił go pieszo, a drugi zablokował mu drogę radiowozem. Funkcjonariusz dogonił mężczyznę i dokonał jego zatrzymania.

Zarzuty i tymczasowy areszt dla 30-latka

Zatrzymany mężczyzna został przewieziony do komendy w Żarach, gdzie podjęto dalsze czynności procesowe. Zebrany w sprawie materiał dowodowy stał się podstawą do przedstawienia mu zarzutu usiłowania rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Na wniosek prokuratora sąd zdecydował o zastosowaniu wobec podejrzanego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Za popełnione przestępstwo mężczyźnie grozi kara pozbawienia wolności od 3 do 20 lat.

Źródło: Policja.pl