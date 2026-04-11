Zbigniew Boniek chwali się rezydencją w Rzymie. Tak żyje były prezes PZPN

Kiedy znakomity napastnik zakończył pełną sukcesów grę dla Widzewa Łódź, Juventusu oraz AS Romy, postanowił sprawdzić swoje umiejętności na ławce trenerskiej, obejmując również stery w polskiej kadrze narodowej. Po zakończeniu tego etapu zajął się zarządzaniem w strukturach Polskiego Związku Piłki Nożnej, stojąc na jego czele przez wiele kadencji. Obecnie kontynuuje karierę jako działacz w organizacjach UEFA, spędzając jednocześnie niezwykle spokojną emeryturę na terytorium Włoch.

ZOBACZ TEŻ: Nowe wieści w sprawie kontraktu Roberta Lewandowskiego. Klub postawił twardy warunek

Codzienność polskiego działacza w Rzymie przypomina absolutną sielankę. Osobiste fotografie udostępnione z jego posiadłości budzą podziw i doskonale obrazują wysoki standard życia, jaki zapewnił sobie po zawieszeniu butów na kołku.

Wybitny sportowiec pozostaje nierozerwalnie związany z Italią od kilkudziesięciu lat. Podczas aktywnej gry należał do absolutnych gwiazd Serie A, a tamtejsi kibice nadal darzą go potężnym szacunkiem. Właśnie dlatego podjął naturalną decyzję o zapuszczeniu tam korzeni. Aby poznać wygląd jego rzymskiego domu, warto samodzielnie przejrzeć zbiór prywatnych fotografii udostępnionych przez dawnego szefa polskiej federacji.