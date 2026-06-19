Zaskakujące wieści o Robercie Lewandowskim w trakcie mundialu. Biograf ma nowe informacje

Gdzie zagra Robert Lewandowski? Biograf zabiera głos

Od momentu, gdy Robert Lewandowski ogłosił rozstanie z FC Barceloną, w mediach pojawiło się wiele doniesień dotyczących jego potencjalnego nowego pracodawcy. Na początku spekulowano, że polski napastnik może przenieść się do saudyjskiego Al-Hilal, jednak ta opcja z czasem wydawała się coraz mniej prawdopodobna. Następnie pojawiły się informacje, według których najbliżej sprowadzenia zawodnika było Chicago Fire z amerykańskiej MLS. Polak poleciał nawet za ocean, aby porozmawiać z działaczami tego klubu. Mimo że wydawało się to kwestią czasu, sprawa transferu nie jest jeszcze przesądzona. Głos na ten temat w "Studiu Mundial" zabrał biograf zawodnika, Sebastian Staszewski.

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Transfer Roberta Lewandowskiego do MLS pod znakiem zapytania?

Początkowo spekulowano, że napastnik sfinalizuje umowę z Chicago Fire do 22 czerwca, jednak Staszewski zaprzeczył tym doniesieniom. - - Do 22 czerwca nic się nie wydarzy. Z tego, co słyszałem, nie ma sztywnego terminu, do którego Robert się ma określić. Trzeba uzbroić się w cierpliwość - zaznaczył dziennikarz, który twierdzi, że "Chicago Fire nie jest pierwszym wyborem Roberta".

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Z drugiej strony Staszewski podkreślił, że kwestia przyszłości polskiego napastnika nabrała sporego tempa i wywołała ogromne zainteresowanie na całym świecie.

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Biograf piłkarza zaznaczył, że transfer do Arabii Saudyjskiej nadal pozostaje jedną z możliwych opcji. Jak wytłumaczył, po początkowym braku działania, lokalne kluby zaczęły wykazywać większe zaangażowanie. Biorąc pod uwagę obecną stagnację w saudyjskich rozgrywkach, trzeba jednak zaczekać na ostateczne rozstrzygnięcia dotyczące przyszłości polskiego gwiazdora.

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