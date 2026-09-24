SKK Polonia Warszawa przed sezonem. Czy zrealizują swój główny cel?

Nowa trenerka i duże ambicje

Jelena Skerović, która objęła zespół na początku grudnia ubiegłego roku, zastępując Macieja Brodzińskiego, stawia sprawę jasno. Głównym celem na sezon 2026/27 jest awans do fazy play off, po tym, jak w poprzednich rozgrywkach zabrakło do tego jednego zwycięstwa. Skerović będzie łączyć pracę w Warszawie z prowadzeniem reprezentacji Czarnogóry.

W realizacji tych zamierzeń mają pomóc zarówno nowe zawodniczki, jak i te, które stanowią o sile zespołu. Nową rozgrywającą została Amerykanka Martha Burse, którą trenerka zna z ligi niemieckiej. W drużynie pozostały również czołowe postacie: Klaudia Sosnowska oraz Erika Davenport, która w minionym sezonie zdobywała średnio 13,9 pkt i notowała 10,8 zbiórek na mecz.

"Kluczowe było dla mnie obsadzenie pozycji rozgrywającej. Martha Burse to właśnie koszykarka, której szukałam, którą znam z ligi niemieckiej, mogąca występować jako prowadząca grę, ale i jako „dwójka”. Dla nas oznacza to wzmocnienie na obwodzie, czyli to, czego brakowało nam w zeszłym sezonie. Mamy siedem zawodniczek poniżej 23 roku życia. To nasza przyszłość, ale na razie się uczą i muszą zrozumieć, że w każdym meczu, w każdym treningu muszą dać z siebie sto procent. Liczę na to, że będą się rozwijać i że zaczną odgrywać coraz większą rolę" - powiedziała trenerka.

Jakie są perspektywy w zespole?

Niestety, zespół będzie musiał radzić sobie bez Marty Masłowskiej. Skrzydłowa doznała kontuzji więzadła krzyżowego podczas mistrzostw świata do lat 23 w odmianie 3x3 i nie zagra przez cały sezon. Dla Klaudii Sosnowskiej będzie to już siódmy sezon z rzędu w Polonii i siedemnasty w ekstraklasie, a w październiku czeka ją jubileusz 20-lecia debiutu w najwyższej klasie rozgrywkowej.

Polonia przygotowywała się do sezonu podczas dwóch turniejów. W Bydgoszczy wygrała z Artego 70:59 i uległa Herner TC 49:87. W Toruniu, w 12. Memoriale Profesora Stanisława Łęgowskiego, zajęła drugie miejsce po wygranej z Artego 87:81 i porażce z Energą 78:80. Oprócz rozgrywek krajowych warszawianki wystąpią w Lidze Środkowoeuropejskiej (CEWL).