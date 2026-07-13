Zaskakująca decyzja FIFA przed półfinałem mundialu. Polski sędzia z prestiżowym zadaniem

Szymon Marciniak znajduje się obecnie w ścisłej czołówce sędziów na świecie. Pochodzący z Płocka arbiter ma w swoim dorobku sędziowanie m.in. finału poprzedniego mundialu oraz decydującego meczu Ligi Mistrzów z sezonu 2023/24. Podczas trwających mistrzostw świata w 2026 roku rozstrzygał dotychczas spory na boisku w dwóch spotkaniach fazy grupowej, prowadząc mecze Argentyny z Algierią oraz Egiptu z Iranem. Eksperci przewidywali, że to właśnie jemu przypadnie prestiżowy półfinał Hiszpania - Francja, lecz władze FIFA podjęły inną decyzję. Brak przydziału na ten mecz pozwala jednak wierzyć, że Polak jest brany pod uwagę przy obsadzie samego finału imprezy. Z kolei w pierwszym półfinale kibice będą mogli śledzić poczynania innego naszego rodaka. Głównym rozjemcą starcia Hiszpanów z Francuzami mianowano Salwadorczyka Ivana Bartona, któremu na liniach pomogą David Moran i Antonio Pupiro, a sędzią technicznym będzie Szwed Glenn Nyberg. Wielkim wyróżnieniem dla Tomasza Kwiatkowskiego jest powierzenie mu roli głównego arbitra VAR w tym hitowym starciu. Wspomagać go będą Dennis Johan Higler i Guillermo Pacheco.

Kosmiczne premie na mundialu 2026. Mistrz świata rozbije bank, znamy stawki

Galeria: Robert Lewandowski na Legii i na lotnisku przed wylotem do Chicago

39