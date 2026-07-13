MŚ 2026 i polski sędzia w półfinale. Kto poprowadzi wtorkowy hit

Tomasz Kwiatkowski z ważną rolą na MŚ

Wtorkowy półfinał piłkarskich mistrzostw świata pomiędzy Francją i Hiszpanią na stadionie w Arlington będzie miał polski akcent. Jak przekazał portal ArbitroInternacional, Tomasz Kwiatkowski będzie sędzią VAR podczas tego widowiska. Funkcję głównego arbitra powierzono natomiast Ivanowi Bartonowi z Salwadoru. Informacje dotyczące nominacji sędziowskich potwierdziła również branżowa strona law5-theref.blogspot.com.

Ivan Barton ma już na swoim koncie trzy występy w trakcie obecnego turnieju w Ameryce Północnej. Salwadorski sędzia prowadził dwa mecze grupowe, w których Turcja przegrała z Paragwajem 0:1, a Japonia zremisowała ze Szwecją 1:1. Następnie rozstrzygał starcie Szwajcarii z Kolumbią w 1/8 finału, zakończone zwycięstwem Helwetów po rzutach karnych. W wozie VAR polskiemu arbitrowi będą pomagać Dennis Higler, Guillermo Pacheco, Leodan Gonzalez oraz Ivan Bebek.

Czy Szymon Marciniak poprowadzi finał turnieju?

Uwaga kibiców skupia się także na przyszłości Szymona Marciniaka w decydującej fazie czempionatu. Doświadczony polski arbiter wciąż czeka na wyznaczenie do jednego z trzech ostatnich spotkań mistrzostw świata. W grę wchodzi prowadzenie drugiego półfinału pomiędzy Anglią i Argentyną, meczu o trzecie miejsce lub wielkiego finału. Podczas mundialu w Ameryce Północnej sędziował dotychczas wygraną Argentyny z Algierią 3:0 oraz remis Iranu z Egiptem 1:1.

Dla najlepszego polskiego sędziego jest to już trzeci turniej o randze globalnej. Wcześniej Szymon Marciniak pracował na mistrzostwach świata w Rosji w 2018 roku oraz w Katarze cztery lata później. W 2022 roku dostąpił zaszczytu poprowadzenia finału, w którym Argentyna pokonała Francję po serii rzutów karnych. Łącznie w mistrzostwach globu sędziował siedem spotkań, a jego dorobek uzupełnia pięć meczów mistrzostw Europy i finał Ligi Mistrzów.