Trener reprezentacji Niemiec chwali Polaków. Wymienił przed meczem z Polską nazwiska

Polscy siatkarze budzą podziw na ME. Rywale pełni uznania dla podopiecznych Grbicia

Biało-czerwoni rozgrywają na razie doskonały sezon. Reprezentacja zdominowała Ligę Narodów, by później na mistrzostwach Europy odnieść cztery zwycięstwa bez straty choćby jednego seta. Pokonaliśmy wtedy pewnie Portugalię, Izrael, Macedonię Północną oraz Ukrainę. W ostatnim grupowym starciu Polacy przegrali co prawda 2:3 z Bułgarią, jednak wcześniej przypieczętowali pierwsze miejsce w stawce. Potem zdeklasowaliśmy w 1/8 finału reprezentację Łotwy (25:17, 25:16, 25:16). W ćwierćfinale spodziewano się rewanżu z Bułgarami, jednak ci musieli uznać wyższość Niemców. Dlatego to właśnie rywalizacja polsko-niemiecka rozgrzeje kibiców w meczu o półfinał mistrzostw. Emocje będą ogromne, jednak sztab przeciwników nie kryje respektu do klasy naszej drużyny narodowej. Takie słowa brzmią dla polskich kibiców naprawdę wspaniale.

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Szkoleniowiec Massimo Botti wymienił trzy kluczowe postacie w kadrze Polski

Massimo Botti, pełniący funkcję trenera niemieckiej kadry, twardo stąpa po ziemi. Włoch dobrze wie, że ciężar bycia faworytem spotkania spoczywa na reprezentacji prowadzonej przez Nikolę Grbicia. Podczas rozmowy o biało-czerwonych Botti podkreślił zespołowy potencjał Polaków, ale wskazał też trzy nazwiska.

Każdy zna wartość Polaków. Nie ma potrzeby, żebym opisywał, jak bardzo jakościowymi zawodnikami są Leon, Komenda czy Sasak, bo każdy to wie. Każdy wie, że faworytem tego spotkania jesteście wy. Polska to prawdopodobnie najlepsza drużyna na świecie

Zaznaczył Botti. Warto dodać, że Włoch świetnie orientuje się w polskich realiach. – Pracowałem w Polsce przez ostatnie trzy lata (w Asseco Resovii Rzeszów i w Bogdance LUK Lublin - red.) . Mam tam dużo przyjaciół. Gra przeciwko wam to naprawdę duża przyjemność – podsumował szkoleniowiec niemieckiej reprezentacji.

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