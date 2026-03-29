Dom Kamila Stocha. Posiadłość polskiego mistrza skoków robi niesamowite wrażenie

Rezydencja Kamila Stocha w Zębie przypomina góralski pałac

Polski mistrz oficjalnie zakończył swoją bogatą sportową przygodę. Jego ostatnia próba na mamuciej skoczni w słoweńskiej Planicy wywołała ogromne poruszenie wśród zgromadzonych kibiców i działaczy. Pochodzący z Podhala zawodnik przez wiele sezonów dostarczał fanom niesamowitych emocji, a do jego największych osiągnięć należą trzy złote medale zdobyte podczas igrzysk olimpijskich. Nareszcie nadszedł ten moment, kiedy utytułowany reprezentant Polski spędzi więcej czasu w swoich starannie wykończonych czterech kątach.

Dom Kamila Stocha mieści się przy ulicy nazwanej na cześć słynnego skoczka

Góralska posiadłość wybitnego zawodnika natychmiast przykuwa wzrok każdego przechodnia. Ogromny budynek wzniesiono na wzniesieniu i góruje on nad całą okolicą niczym monumentalna świątynia Sagrada Família w hiszpańskiej Barcelonie. Włodarze oraz mieszkańcy tej liczącej ponad tysiąc pięćset dusz wsi postanowili w niezwykły sposób uhonorować zdobywcę Kryształowej Kuli. Radni oficjalnie nazwali ulicę prowadzącą do domu sportowca imieniem Kamila Stocha, co stanowi przepiękny gest lokalnej społeczności.

Przez okna posiadłości roztacza się piękny widok na Tatry. Ząb to najwyżej zlokalizowana wieś w Polsce z punktem na 1013 m n.p.m. W okolicy funkcjonuje znana stacja narciarska Potoczki, stale przyciągająca fanów sportów zimowych.

Konstrukcja liczy cztery kondygnacje i obejmuje pół tysiąca metrów kwadratowych powierzchni. Całość opiera się na solidnej kamiennej podmurówce. Klasyczny podhalański styl akcentują masywne bale drewna oraz dach pokryty gontem i zdobione kominy. Regionalnych detali z pewnością nie brakuje także we wnętrzach budynku.

Budowa ruszyła w 2014 roku, cztery lata po zawarciu małżeństwa. Właściciele zadbali o piękny teren wokół domu. Dziś sportowiec osobiście pielęgnuje ten ogród, czym dzieli się w sieci. Powyżej prezentujemy galerię zdjęć posiadłości.