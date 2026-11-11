El. ME koszykarek. Jak Polki odwróciły losy meczu z Izraelem?

Polska wygrywa trudny mecz el. ME koszykarek

Mecz w Rydze nie należał do najłatwiejszych, a przez długi czas inicjatywę na parkiecie miały rywalki. W połowie trzeciej kwarty polskie koszykarki przegrywały z Izraelem już 38:48. Na pięć minut przed końcem rywalizacji straty wynosiły tylko jeden punkt. Przełom nastąpił w 37. minucie, kiedy biało-czerwone wyszły na prowadzenie 63:62. Utrzymały one ten korzystny wynik do ostatniej syreny.

Zwycięstwo nie byłoby możliwe bez wygranej czwartej kwarty, w której zespół znacznie poprawił swoją grę ofensywną. Ogromny wkład w końcowy sukces miały liderki polskiej kadry, a zwłaszcza bardzo dobrze dysponowana Klaudia Wnorowska. Zawodniczka włoskiej Detrhony zdobyła 21 punktów, ustanawiając swój osobisty rekord w kadrze seniorek. Świetnie spisała się również debiutantka Malina Piasecka, notując osiem punktów w kluczowych momentach. Kamila Borkowska i Stephanie Mavunga zdominowały strefę podkoszową, notując łącznie dwadzieścia jeden zbiórek.

"- Znam bardzo dobrze możliwości Klaudii Wnorowskiej, wiem, na co ją stać. Przyjechała najpóźniej na zgrupowanie, a poza tym przez ostatni miesiąc nie grała przez kontuzję, więc musieliśmy limitować jej czas na parkiecie. To był taki plan, by zostawić ją na koniec meczu."

Kiedy kolejny mecz reprezentacji Polski koszykarek?

Wygrana z Izraelem to dopiero początek zmagań w ramach drugiego etapu eliminacji do mistrzostw Europy 2027. W pierwszej fazie kwalifikacji obie te drużyny narodowe odniosły komplet sześciu zwycięstw w swoich grupach. Kolejnym przeciwnikiem polskiej ekipy będzie Czarnogóra, z którą zawodniczki zagrają w najbliższą sobotę w Podgoricy. Ekipa z Bałkanów w pierwszym etapie rozgrywek zanotowała cztery zwycięstwa oraz dwie porażki. Starcie to będzie niezwykle ważne dla układu tabeli w kontekście awansu na turniej główny.

Sobotni mecz zapowiada się bardzo emocjonująco dla polskich kibiców, ponieważ reprezentację Czarnogóry prowadzi Jelena Skerovic. To doskonale znana w naszym kraju była zawodniczka, która trzykrotnie zdobywała mistrzostwo kraju z Wisłą Kraków. Obecnie pracuje ona jako główna trenerka warszawskiej Polonii. Polki wyruszają na Bałkany z jasnym zamiarem odniesienia kolejnego cennego zwycięstwa. Zespół Karola Kowalewskiego chce udowodnić swoją siłę i zaprezentować równą formę przez całe spotkanie.