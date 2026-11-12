WTA Finals w Indian Wells. Ukrainka odwróciła losy kluczowego meczu

Trudna sytuacja czeskiej tenisistki w grupie

Ukrainka Elina Switolina pokonała Czeszkę Karolinę Muchovą 3:6, 6:2, 6:2 w swoim drugim spotkaniu grupowym. Obie tenisistki rozpoczęły rywalizację w grupie B od porażek w pierwszej kolejce. Zwycięstwo pozwoliło reprezentantce Ukrainy zachować nadzieje na awans do kolejnej fazy turnieju w Indian Wells, a w drugim spotkaniu tej grupy powalczą Aryna Sabalenka i Mirra Andriejewa.

Porażka sprawia, że szanse Muchovej na wyjście z grupy drastycznie zmalały. Jeżeli Mirra Andriejewa odniesie zwycięstwo nad Aryną Sabalenką, Czeszka bezpowrotnie straci możliwość opuszczenia ostatniego miejsca w tabeli. Zgodnie z regulaminem do półfinałów awansują wyłącznie dwie najlepsze zawodniczki z każdej grupy.

Kto walczy o awans z grupy A?

We wtorek pewne miejsce w półfinale zapewniła sobie inna reprezentantka Czech, Linda Noskova. O drugą lokatę premiowaną awansem zmierzą się Amerykanki Coco Gauff oraz Jessica Pegula. Ta ostatnia pozbawiła już szans na dalszą rywalizację reprezentantkę Ukrainy, Martę Kostiuk.

Kostiuk przystąpiła do zmagań po tym, jak z udziału zrezygnowała liderka światowego rankingu, Jelena Rybakina z Kazachstanu. Turniej w Indian Wells potrwa do niedzieli. W przeszłości w prestiżowych zawodach WTA Finals triumfowały Agnieszka Radwańska w 2015 roku oraz Iga Świątek w 2023 roku.