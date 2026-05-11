Wojciech Szczęsny świętuje mistrzostwo z kibicami. Nagranie podbija sieć

Wojciech Szczęsny bawi się z fanami Barcelony

Kibice Dumy Katalonii regularnie śpiewają żartobliwy utwór o palącym Polaku. Trzydziestosześcioletni golkiper z ogromnym dystansem włączył się w tę zabawę. W internecie furorę robi film, na którym bramkarz w kapeluszu ramię w ramię z tłumem śpiewa o swoim tytoniowym nałogu.

Polski bramkarz rozegrał w tym sezonie dziesięć spotkań na wszystkich frontach, zachowując jedno czyste konto. Specjaliści z serwisu Transfermarkt szacują dzisiejszą wartość rynkową tego zawodnika na niemal dziewięćset tysięcy euro.

🥳🔵🔴 Szczesny también salió a celebrar LaLiga en las calles de Barcelona pic.twitter.com/vypONdBGt3— Mundo Deportivo (@mundodeportivo) May 11, 2026

Przyszłość Szczęsnego i końcówka sezonu w Hiszpanii

Golkiper niezwykle żartobliwie podsumował własne osiągnięcia od momentu przerwania sportowej emerytury. Stwierdził, że zgromadził na swoim koncie pięć pucharów i zastanawiał się nad zgłoszeniem tego nietypowego wyczynu do Księgi rekordów Guinnessa. Polak zapowiedział walkę o dziewięć tytułów, licząc na kolejne cztery triumfy w nowym sezonie. Zaznaczył jednocześnie, że jego pozycja w drużynie pozostanie stabilna, a silny skład pozwala myśleć o zwycięstwie w Lidze Mistrzów, po czym rzucił dowcip o braku papierosów w trakcie pauzy.

Do końca rozgrywek hiszpańskiej ekstraklasy pozostały tylko trzy rundy. Katalończycy zagrają z Deportivo Alavés, Realem Betis i Valencią. Królewscy zmierzą się natomiast z Realem Oviedo, Sevillą i Athletic Bilbao, a finałowa kolejka odbędzie się dwudziestego czwartego maja.