Wimbledon 2024. O której godzinie mecz Huberta Hurkacza

Trudne zadanie przed Polakiem w trzeciej rundzie

W drodze do trzeciej rundy Hubert Hurkacz odniósł dwa przekonujące zwycięstwa. Najpierw wyeliminował rozstawionego z numerem 11 Norwega Caspera Ruuda (6:4, 6:2, 7:6), a następnie pokonał Austriaka Sebastiana Ofnera (7:6, 6:4, 6:4).

Amerykanin Tommy Paul, rozstawiony w turnieju z numerem 21, także nie stracił do tej pory ani jednego seta. Dotychczasowy bilans bezpośrednich spotkań jest niekorzystny dla Polaka i wynosi 1-3. Dwa ostatnie mecze zawodnicy rozegrali na nawierzchni ziemnej, a na kortach trawiastych zmierzą się po raz pierwszy.

Plan gier Polaków na londyńskich kortach

Spotkanie Hurkacza z Paulem zaplanowano jako trzecie w kolejności na korcie numer dwa i powinno rozpocząć się około godziny 16.30 czasu polskiego. O godzinie 12.00 na tym samym korcie rywalizację zainaugurują Brazylijczyk Joao Fonseca i Rosjanin Roman Safiullin, a następnie zagrają Amerykanka Jessica Pegula i Hiszpanka Jessica Bouzas Maneiro.

W piątek zagrają również inni reprezentanci Polski w deblu i mikście. Alicja Rosolska w parze z Chilijką Alexą Guarachi zmierzą się z Kanadyjką Gabrielą Dabrowski i Brazylijką Luisą Stefani. Magdalena Fręch i Węgierka Anna Bondar zagrają przeciwko Australijce Storm Hunter i Amerykance Caty McNally, natomiast Filip Pieczonka i Czech Vit Kopriva skrzyżują rakiety z Niemcami Yannickiem Hanfmannem i Janem-Lennardem Struffem. W turnieju par mieszanych wystąpią Jan Zieliński i Su-Wei Hsieh z Tajwanu, którzy w pierwszej rundzie zagrają z brytyjskim duetem Marcus Willis i Heather Watson.